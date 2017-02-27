Додано: Нед 14 сер, 2022 11:31

bamper написав: Shaman написав: немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.



хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые



где больше всего ИТшников? правильно, в Индии. немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовыегде больше всего ИТшников? правильно, в Индии.

Хто про що, а вшивий про лазню...

що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів?



вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції...

вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію...

про ліса та бурштин згадати?

але погано тільки в ІТ тому що аутсорс



чомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає. Хто про що, а вшивий про лазню...що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів?вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції...вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію...про ліса та бурштин згадати?але погано тільки в ІТ тому що аутсорсчомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає.

ще один - не розумію, про що мова, но треба щось написати.не читай мене благаю, можеш додати до недругівв повідомленні було лише про те, що наявність ІТ не робить нас розвиненними.поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і прети зразу зібрався конкурувати літаками та процесорами? давай-давай, є такі економічні симулятори. а в реальному житті шаг за шагом. поки що ми просрали мікроелектроніку та станкобудування, а з ним й машинобудування - як це наздоганяти - це питання. а програмки кропати на замовлення не так вже й важко.ти взагалі десь на виробництві був? особливо на славнозвісному радянському? в багатьох випадках единий шлях - на брухт, й будувати нове. а переробити щось в головах працівників - ще важча задача. ти знаєш, що середній вік на багатьох великих виробництвах - далеко за 60? отож. але розвивати треба на думку багатьох дописувачів. жаль, ніхто не каже як. і де той хтось, хто це зробить. от я один з таких, хто намагається щось зробитиps а ти здається професійний пейсатель на клавіатурі. помовчим, чим пишеш