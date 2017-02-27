zerocool написав:Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.
какое количество айтишников будет необходимо аграрной стране?
якщо країна розвинена то багато, якщо ж відстала диктатура - то жодного.
немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.
хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые
Shaman написав:где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
По данным с первых попавшихся заборов у меня получилось, что в процентах от населения в Украине их в 2-3 раза больше. Но не буду возражать, что во столько же раз хуже, чем в Индии, и живём.
наглядный пример, как можно извратить любую мысль
в Индии ИТшников больше всего по головам. собственно, как и по объему экспорту услуг ИТ.
с уровнем жизни в стране это связано очень слабо. но ни мы, ни Индия не относится к развитым странам - причины только абсолютно разные. и да, у них большой плюс, что английский язык - второй государственный.
Shaman написав:немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.
хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
Хто про що, а вшивий про лазню... що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів?
вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції... вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію... про ліса та бурштин згадати? але погано тільки в ІТ тому що аутсорс
чомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає.
Востаннє редагувалось bamper в Нед 14 сер, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
до речі, повертаючись до питання чому весь український IT такий не "місцевий": одна з основних відповідей: українські суди та система захисту інтелектуальної власності (точніше її відсутність). тому ще для всіляких шаманів і ко: розмови про податки, соц гарантії тощо можете залишити для себе і таких подібних. спроби поговорити не розуміючи першопричин абсолютно нікчемні. міцний дім не побудувати без міцного фундаменту. інакше це буде ще один картковий будиночок...
Shaman написав:немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.
хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
Хто про що, а вшивий про лазню... що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів?
вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції... вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію... про ліса та бурштин згадати? але погано тільки в ІТ тому що аутсорс
чомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає.
ще один - не розумію, про що мова, но треба щось написати. не читай мене благаю, можеш додати до недругів
в повідомленні було лише про те, що наявність ІТ не робить нас розвиненними.
поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре
ти зразу зібрався конкурувати літаками та процесорами? давай-давай, є такі економічні симулятори. а в реальному житті шаг за шагом. поки що ми просрали мікроелектроніку та станкобудування, а з ним й машинобудування - як це наздоганяти - це питання. а програмки кропати на замовлення не так вже й важко.
ти взагалі десь на виробництві був? особливо на славнозвісному радянському? в багатьох випадках единий шлях - на брухт, й будувати нове. а переробити щось в головах працівників - ще важча задача. ти знаєш, що середній вік на багатьох великих виробництвах - далеко за 60? отож. але розвивати треба на думку багатьох дописувачів. жаль, ніхто не каже як. і де той хтось, хто це зробить. от я один з таких, хто намагається щось зробити
ps а ти здається професійний пейсатель на клавіатурі. помовчим, чим пишеш
Shaman написав:поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре
В Україну у 2021 році було імпортовано агропродукції на $8,2 млрд, що на 19% більше, ніж у 2020-му, коли сума імпорту становила $6,9 млрд.