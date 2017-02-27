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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9857985898599860>
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:13

  BIGor написав:
  xio13 написав:
  BIGor написав:В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.

А в чому у вас активи, можна поцікавитись?

То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.

легче всего мировые кризисы проходят в Северной Корее.
люди как жрали мох, так и продолжают жрать :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:18

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:20

  equinox написав:
  uaprofi написав:
  zerocool написав:Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.


какое количество айтишников будет необходимо аграрной стране?

якщо країна розвинена то багато, якщо ж відстала диктатура - то жодного.

немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.

хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые

где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:47

  moveton написав:
  Shaman написав:где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.

По данным с первых попавшихся заборов у меня получилось, что в процентах от населения в Украине их в 2-3 раза больше. Но не буду возражать, что во столько же раз хуже, чем в Индии, и живём.

наглядный пример, как можно извратить любую мысль ;)

в Индии ИТшников больше всего по головам. собственно, как и по объему экспорту услуг ИТ.

с уровнем жизни в стране это связано очень слабо. но ни мы, ни Индия не относится к развитым странам - причины только абсолютно разные. и да, у них большой плюс, что английский язык - второй государственный.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:03

  Shaman написав:немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.

хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые

где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.

Хто про що, а вшивий про лазню...
що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів? :lol:

вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції...
вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію...
про ліса та бурштин згадати?
але погано тільки в ІТ тому що аутсорс :lol:

чомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає.
Востаннє редагувалось bamper в Нед 14 сер, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

до речі, повертаючись до питання чому весь український IT такий не "місцевий":
одна з основних відповідей: українські суди та система захисту інтелектуальної власності (точніше її відсутність).
тому ще для всіляких шаманів і ко: розмови про податки, соц гарантії тощо можете залишити для себе і таких подібних. спроби поговорити не розуміючи першопричин абсолютно нікчемні. міцний дім не побудувати без міцного фундаменту. інакше це буде ще один картковий будиночок...
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:31

  bamper написав:
  Shaman написав:немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.

хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые

где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.

Хто про що, а вшивий про лазню...
що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів?

вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції...
вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію...
про ліса та бурштин згадати?
але погано тільки в ІТ тому що аутсорс :lol:

чомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає.

ще один - не розумію, про що мова, но треба щось написати.
не читай мене благаю, можеш додати до недругів ;)

в повідомленні було лише про те, що наявність ІТ не робить нас розвиненними.

поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре ;)

ти зразу зібрався конкурувати літаками та процесорами? давай-давай, є такі економічні симулятори. а в реальному житті шаг за шагом. поки що ми просрали мікроелектроніку та станкобудування, а з ним й машинобудування - як це наздоганяти - це питання. а програмки кропати на замовлення не так вже й важко.

ти взагалі десь на виробництві був? особливо на славнозвісному радянському? в багатьох випадках единий шлях - на брухт, й будувати нове. а переробити щось в головах працівників - ще важча задача. ти знаєш, що середній вік на багатьох великих виробництвах - далеко за 60? отож. але розвивати треба на думку багатьох дописувачів. жаль, ніхто не каже як. і де той хтось, хто це зробить. от я один з таких, хто намагається щось зробити ;)

ps а ти здається професійний пейсатель на клавіатурі. помовчим, чим пишеш :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:38

  Shaman написав:поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре ;)

В Україну у 2021 році було імпортовано агропродукції на $8,2 млрд, що на 19% більше, ніж у 2020-му, коли сума імпорту становила $6,9 млрд.

https://agropolit.com/news/23152-import-agrarnoyi-produktsiyi-v-ukrayinu-zris-na-19-u-2021-rotsi

ти хоча б щось перевіряв перед тим якщо знову в калюжу сісти :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня утром биток на 25 000 сходил. А я всех призывал по 19 000 брать, пока разрешали, гарантированнейший профит ведь на фоне обвала, кто в гривне застрял, мог бы уже вернуть свое.
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:52

  flyman написав:
  BIGor написав:То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.

У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.

Иногда богаче нищий, тот, кто не успел скопить. Тот, кого уже никто нигде ничем не держит
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