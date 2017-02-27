Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
Shaman написав:поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре
В Україну у 2021 році було імпортовано агропродукції на $8,2 млрд, що на 19% більше, ніж у 2020-му, коли сума імпорту становила $6,9 млрд.
ти хоча б щось перевіряв перед тим якщо знову в калюжу сісти
і що це показує??? згідно даних НБУ в 2021 імпорт продовольства зріс с 6.5 до 7.7 ярдів дол, 1,2 ярда, 18%. експорт зріс с 22.2 до 27.7 ярдів дол, на 5,5 ярдів, 25%.
то що, ми більше вивозимо чи завозимо? які висновки, коли дійшли на цифр?
й що ми завозимо - морепродукти, фрукти та горіхи, алкаголь та какао-продукти? чи ти теж вважаєш, що ананаси, какао та креветок надо тут вирощувати? карпатський кальвадос я вже бачив, віски ще не зустрічалося
ох уж ці гравці словами ні о чом, якби вас з профільних форумів перевести на форум "потрепаться"
начебто зрозумів до чего причепився наш ниочем. малось на увазі, що падає доля імпорту, але в абсолютному значенні може зростати - це математика. знову ж таки, весь 2021 рік курс долара стримували - це призводить до росту імпорту - це вже економіка
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 сер, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.