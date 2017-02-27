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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 98589859986098619862>
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:53

  Zebra написав:Сегодня утром биток на 25 000 сходил. А я всех призывал по 19 000 брать, пока разрешали, гарантированнейший профит ведь на фоне обвала, кто в гривне застрял, мог бы уже вернуть свое.

вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %? :)

Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 сер, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:01

все ждали 7-10 когда был 18...я тоже лох сопли жевал эфир 1000 был тогда-сейчас 2000
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:04

  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:07

  bamper написав:
  Shaman написав:поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре ;)

В Україну у 2021 році було імпортовано агропродукції на $8,2 млрд, що на 19% більше, ніж у 2020-му, коли сума імпорту становила $6,9 млрд.

https://agropolit.com/news/23152-import-agrarnoyi-produktsiyi-v-ukrayinu-zris-na-19-u-2021-rotsi

ти хоча б щось перевіряв перед тим якщо знову в калюжу сісти :lol:

і що це показує???
згідно даних НБУ в 2021 імпорт продовольства зріс с 6.5 до 7.7 ярдів дол, 1,2 ярда, 18%.
експорт зріс с 22.2 до 27.7 ярдів дол, на 5,5 ярдів, 25%.

то що, ми більше вивозимо чи завозимо? які висновки, коли дійшли на цифр? ;)

й що ми завозимо - морепродукти, фрукти та горіхи, алкаголь та какао-продукти?
чи ти теж вважаєш, що ананаси, какао та креветок надо тут вирощувати? карпатський кальвадос я вже бачив, віски ще не зустрічалося :D

ох уж ці гравці словами ні о чом, якби вас з профільних форумів перевести на форум "потрепаться"

начебто зрозумів до чего причепився наш ниочем. малось на увазі, що падає доля імпорту, але в абсолютному значенні може зростати - це математика. знову ж таки, весь 2021 рік курс долара стримували - це призводить до росту імпорту - це вже економіка :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 сер, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:14

  Zebra написав:Сегодня утром биток на 25 000 сходил. А я всех призывал по 19 000 брать, пока разрешали, гарантированнейший профит ведь на фоне обвала, кто в гривне застрял, мог бы уже вернуть свое.


и зачем его брать? что-то изменилось в трендах мировых финансов? куе на спасение хомяков так и не начали, наоборот с сентября увеличивают откачку баксов из системы до $95 млрд в мес.

https://i.imgur.com/0zLVE8z.png
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:16

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.05 40.30
🇪🇺EUR 40.70 41.10

🇺🇸USD 40.15 40.35
🇪🇺EUR 40.85 41.15
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:21

  Moneta написав:
  Zebra написав:Сегодня утром биток на 25 000 сходил. А я всех призывал по 19 000 брать, пока разрешали, гарантированнейший профит ведь на фоне обвала, кто в гривне застрял, мог бы уже вернуть свое.


и зачем его брать? что-то изменилось в трендах мировых финансов? куе на спасение хомяков так и не начали, наоборот с сентября увеличивают откачку баксов из системы до $95 млрд в мес.

https://i.imgur.com/0zLVE8z.png

и тем не менее оно выросло, а те кто новости читает и думают - не, новости не сприяють, брать не надо - в пролете :D
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:40

Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:44

  Zebra написав:
  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое

Обновите плз ваши прошнозы для гривневых хомяков.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:44

  asti написав:Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?

А что?
Investor_K
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