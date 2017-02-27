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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 сер, 2022 12:50
Investor_K написав: asti написав:
Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
А что?
Ничего))
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Додано: Нед 14 сер, 2022 12:57
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.
У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.
Як можна бути щасливим коли нічого нема? Я б краще написав що
4 мої квартири впали в ціні на 20% і інфляція трохи з'їла моїх ОВДП сумою 5 млн. грн
От тоді я був би щасливий.
Заздрість це гріх, заздрий не може пізнати щастя.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 12:58
asti написав:
Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
Да, 2 - выходят 26.10 и 01.11. Пока полет нормальный.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:04
konstantin kirovograd написав: flyman написав: BIGor написав:
То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.
У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.
Иногда богаче нищий, тот, кто не успел скопить. Тот, кого уже никто нигде ничем не держит
Є така байка про Трампа, який маючи борг в 7 ярдів негривень і будучи банкротом, виходить з хмарочоса і до нього звертається бомж за подачкою.
- Трамп: вітаю, ти багатше за мене на 7 ярдів.
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2
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:06
Zebra написав: Shaman написав:
вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
ETC 2.5Х, от в що потрібно було
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flyman
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2
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:13
flyman написав: Zebra написав: Shaman написав:
вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
ETC 2.5Х, от в що потрібно було
заднім числом усі розумні
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Zebra
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:14
Investor_K написав: Zebra написав: Shaman написав:
вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
Обновите плз ваши прошнозы для гривневых хомяков.
ничего хорошего, превращение в макулатуру
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Zebra
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:20
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
asti написав:
Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:51
Zebra написав:
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы
Shaman написав:
вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
А сами на какую сумму сидите в битке и поткакой цене вошли?
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Ромасик
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:53
3134ant написав: asti написав:
Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
Да, 2 - выходят 26.10 и 01.11. Пока полет нормальный.
Какой банк?
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asti
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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