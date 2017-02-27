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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9859986098619862>
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:50

  Investor_K написав:
  asti написав:Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
А что?
Ничего))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:57

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.

У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.

Як можна бути щасливим коли нічого нема? Я б краще написав що
4 мої квартири впали в ціні на 20% і інфляція трохи з'їла моїх ОВДП сумою 5 млн. грн

От тоді я був би щасливий.

Заздрість це гріх, заздрий не може пізнати щастя.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 12:58

  asti написав:Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?


Да, 2 - выходят 26.10 и 01.11. Пока полет нормальный.
3134ant
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:04

  konstantin kirovograd написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.

У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.

Иногда богаче нищий, тот, кто не успел скопить. Тот, кого уже никто нигде ничем не держит

Є така байка про Трампа, який маючи борг в 7 ярдів негривень і будучи банкротом, виходить з хмарочоса і до нього звертається бомж за подачкою.
- Трамп: вітаю, ти багатше за мене на 7 ярдів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:06

  Zebra написав:
  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое

ETC 2.5Х, от в що потрібно було
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:13

  flyman написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое

ETC 2.5Х, от в що потрібно було

заднім числом усі розумні
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:14

  Investor_K написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое

Обновите плз ваши прошнозы для гривневых хомяков.

ничего хорошего, превращение в макулатуру
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:51

  Zebra написав:
  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое

А сами на какую сумму сидите в битке и поткакой цене вошли?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:53

  3134ant написав:
  asti написав:Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
Да, 2 - выходят 26.10 и 01.11. Пока полет нормальный.
Какой банк?
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