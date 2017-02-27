Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %
мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое
А сами на какую сумму сидите в битке и поткакой цене вошли?