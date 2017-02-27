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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9859986098619862
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:57

  asti написав:Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
соседняя ветка-но что-то не очень активно.Наверное лучше 1200 сейчас в руках чем 1300 через три месяца в лопнувшем банке
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:11

konstantin kirovograd Жизнь по ходу ничему не учит,такое впечатление,что 14-15 года или забылись,или не хотят вспоминать,хождение по граблям это наше национальное развлечение. :D :(
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:25

  Shaman написав:? карпатський кальвадос я вже бачив, віски ще не зустрічалося :D
:D

Віскі є дніпровський, "односолодовий"... Al Capone по 60 гривень :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:26

  Moneta написав:
  Zebra написав:Сегодня утром биток на 25 000 сходил. А я всех призывал по 19 000 брать, пока разрешали, гарантированнейший профит ведь на фоне обвала, кто в гривне застрял, мог бы уже вернуть свое.


и зачем его брать? что-то изменилось в трендах мировых финансов? куе на спасение хомяков так и не начали, наоборот с сентября увеличивают откачку баксов из системы до $95 млрд в мес.

https://i.imgur.com/0zLVE8z.png

Щоб сьогодні продати по 25
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40

  Ромасик написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:вы зарабатываете на битке, или как профессионал зарабатываете на инвесторах свой %

мне не сложно давать бесплатные инвестиционные советы на форуме в разных ситуациях - когда вижу что прогноз на 100% сбудется
кто в гривне застрял и слезно смотрел на табло в мае-июне
я умолял покупать биткоин по 19000 - вернули бы свое

А сами на какую сумму сидите в битке и поткакой цене вошли?

https://www.instagram.com/reel/CfWQhACDCoA/

Средняя цена закупа 21 000, инвестиция горизонтом не более 2 лет, цена как только доберется до 28 000 - фиксируюсь, но не это важно, я всем тут говорил, что биткоин, когда он был еще 60 000+, да и по 40 000, по 50 000 - ждать по 18 000. Просто ордера на биржах поставить и ждать. Цена падала до 17600. Погрешность прошлогоднего прогноза ~1% по цене - сорри за неточность.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Самые умные" затарились? Значит идем на 15000!
И будет " так я же все скинул по 25" ?
pritartem
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