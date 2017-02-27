Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
соседняя ветка-но что-то не очень активно.Наверное лучше 1200 сейчас в руках чем 1300 через три месяца в лопнувшем банке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:57
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
соседняя ветка-но что-то не очень активно.Наверное лучше 1200 сейчас в руках чем 1300 через три месяца в лопнувшем банке
Додано: Нед 14 сер, 2022 14:11
konstantin kirovograd Жизнь по ходу ничему не учит,такое впечатление,что 14-15 года или забылись,или не хотят вспоминать,хождение по граблям это наше национальное развлечение.
Додано: Нед 14 сер, 2022 14:25
Додано: Нед 14 сер, 2022 14:26
Щоб сьогодні продати по 25
Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40
Средняя цена закупа 21 000, инвестиция горизонтом не более 2 лет, цена как только доберется до 28 000 - фиксируюсь, но не это важно, я всем тут говорил, что биткоин, когда он был еще 60 000+, да и по 40 000, по 50 000 - ждать по 18 000. Просто ордера на биржах поставить и ждать. Цена падала до 17600. Погрешность прошлогоднего прогноза ~1% по цене - сорри за неточность.
Додано: Нед 14 сер, 2022 15:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
"Самые умные" затарились? Значит идем на 15000!
И будет " так я же все скинул по 25" ?
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