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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 сер, 2022 15:31
Ага-ага. за 15 можете помечтать как минимум ближайшие полгода либо даже может навсегда, так как там много желающих покупцов поставили отложенные ведра выше 17...
А насчет скидывания по 25 - даже если не скинуть при резком развороте, ничего страшного не произойдет, так как 1 BTC = 1 BTC, - не трать нервы и спи себе спокойно, просто при покупках соблюдай мани-менеджмент (никаких кредитных, последних, "гробовых" и т.д.) и свежую голову
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Alex2007
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Додано: Нед 14 сер, 2022 15:49
asti написав: 3134ant написав: asti написав:
Господа, на форуме есть люди которые открыли 3х-месячный
соц депо в долларе?
Да, 2 - выходят 26.10 и 01.11. Пока полет нормальный.
Какой банк?
ОТП. Я даже в банк не ходил чтобы это сделать, так как там и обслуживаюсь.
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3134ant
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Додано: Нед 14 сер, 2022 16:06
Alex2007цена на нефть имела
отрицательную стоимость , чего уж говорить про биткоин ...а утверждение что какой цены уже не будет 100 % глупо ) любые вёдра могут быстро наполнится
Востаннє редагувалось pritartem
в Нед 14 сер, 2022 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 16:07
Shaman написав: bamper написав: Shaman написав:
немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.
хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
Хто про що, а вшивий про лазню...
що трапилось, у найкращого сантехніка села айтішнік жінку увів?
вивозимо руду\метал за копійки - завозимо дорогі металоконструкції...
вивозимо дешеве зерно - завозимо дорогу готову продукцію...
про ліса та бурштин згадати?
але погано тільки в ІТ тому що аутсорс
чомусь ніхто не згадує чому ІТ працює на розвинуті ринки де готові платити за послуги та інтелектуальну власніть... в бідній Україні попиту на таку продукцію немає.
ще один - не розумію, про що мова, но треба щось написати.
не читай мене благаю, можеш додати до недругів
в повідомленні було лише про те, що наявність ІТ не робить нас розвиненними.
поперше руду та метал вивозимо далеко не за копійки, як і сільгосп продукцію. подруге, якщо не помітив виробництво їжи в нас розвивається, і чим далі, тим меньш імпорту в цьому сегменті. до речі, ти десь чув, що Европа намагається захистити свій ринок від нашої курятини - а Косюк пре і пре
ти зразу зібрався конкурувати літаками та процесорами? давай-давай, є такі економічні симулятори. а в реальному житті шаг за шагом. поки що ми просрали мікроелектроніку та станкобудування, а з ним й машинобудування - як це наздоганяти - це питання. а програмки кропати на замовлення не так вже й важко.
ти взагалі десь на виробництві був? особливо на славнозвісному радянському? в багатьох випадках единий шлях - на брухт, й будувати нове. а переробити щось в головах працівників - ще важча задача. ти знаєш, що середній вік на багатьох великих виробництвах - далеко за 60? отож. але розвивати треба на думку багатьох дописувачів. жаль, ніхто не каже як. і де той хтось, хто це зробить. от я один з таких, хто намагається щось зробити
ps а ти здається професійний пейсатель на клавіатурі. помовчим, чим пишеш
На правах вихідного офтопу.
Панове, ваша дискусія - це дві сторони однієї і тієї ж монети. Просто кожен із вас дивиться зі свого боку.
Для того, щоб країна стала економічно успішною та могла конкурувати на світових ринках, будь-який бізнесмен який хоче зробити бізнес в будь-якій країні повинен отримати відповідь на всі наступні питання. Чи є?:
1) Верховенство права, Корупція у владі, Сталість законодавства (відсутність нововведень на протязі тривалого періоду часу)
2) Сировина - наявність, ціна, логістика
3) Виробництво - Кваліфіковані кадри, працівники (staff), технології, обладнання, вартість енергоресурсів, податки.
4) Збут - Наявність попиту, платоспроможний покупець, логістика, маркетинг та маркетинговий бюджет, команда успішних продавців, бренд.
Якщо в котрійсь країні бізнесмен може "назбирати" або самостійно створити найбільше позитивних відповідей на дані питанні, то там буде його справа.
Тепер екстраполюйте це на нашу Україну і вся ваша дискусія зійде нанівець. В умовах нашої країни бізнес робить все, що можливо. Особливо, якщо врахувати пунк №1.
Просто ІТшникам через специфіку роботи трохи легше назбирати цих позитивних відповідей і тому ця галузь в Україні так розвинулась. І не потрібно їх за це ні звинувачувати ні заздрити їм.
Пропоную вам краще подискутувати як може вплинути на курс валют в Україні можливе повернення акцизів та ПДВ на пальне. Залізняк пише, що кабмін розглядає такий варіант.
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Realist
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Додано: Нед 14 сер, 2022 16:58
Realist написав:
Пропоную вам краще подискутувати як може вплинути на курс валют в Україні можливе повернення акцизів та ПДВ на пальне. Залізняк пише, що кабмін розглядає такий варіант.
Времени на такую дискуссию в рамках оффтопа выходного дня осталось немного, а именно так ее стоит рассматривать в условиях фиксированного курса
Если говорить об общем влиянии этого решения на экономику в общем и на инфляцию в частности, очень многое будет зависеть от динамики мировых цен на топливо и развития нащих каналов поставок.
Для того, чтобы оценить всю бесперспективность прогнозирования, давайте рассмотрим уже свершившееся событие. Когда фиксированную цену на топливо формально отменили, но сохранили "настойчивую рекомендацию" не превышать определенный, достаточно реалистичный порог. После этого топливо в продаже стало появляться. При повышении официального курса доллара сразу на 25% казалось, что либо "рекомендацию" пересмотрят, либо топливо опять пропадет. Ни того, ни другого не произошло. Это повышение совпало (случайно ли?) с ослаблением евро и некоторым снижением мировых цен на топливо. В результате бензин не только не пропал и не подорожал, но местами и подешевел на пару гривен. Если будет соответствующая обстановка, к которой можно будет приурочить возврат налогов, это может пройти вообще незаметно. Если не повезет, будет небольшой шторм. В любом случае понятно, что отмена налогов была временной мерой и долго шара не продлится. Как мы этого ни боимся, а заправляться по европейским ценам нам придется, и достаточно скоро, поскольку все поставки европейские. Такова цена свободы. И рыбку съесть, и ног не замочить не получится.
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ЛОБ
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