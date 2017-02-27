Додано: Нед 14 сер, 2022 16:58

Realist написав: Пропоную вам краще подискутувати як може вплинути на курс валют в Україні можливе повернення акцизів та ПДВ на пальне. Залізняк пише, що кабмін розглядає такий варіант. Пропоную вам краще подискутувати як може вплинути на курс валют в Україні можливе повернення акцизів та ПДВ на пальне. Залізняк пише, що кабмін розглядає такий варіант.

Времени на такую дискуссию в рамках оффтопа выходного дня осталось немного, а именно так ее стоит рассматривать в условиях фиксированного курсаЕсли говорить об общем влиянии этого решения на экономику в общем и на инфляцию в частности, очень многое будет зависеть от динамики мировых цен на топливо и развития нащих каналов поставок.Для того, чтобы оценить всю бесперспективность прогнозирования, давайте рассмотрим уже свершившееся событие. Когда фиксированную цену на топливо формально отменили, но сохранили "настойчивую рекомендацию" не превышать определенный, достаточно реалистичный порог. После этого топливо в продаже стало появляться. При повышении официального курса доллара сразу на 25% казалось, что либо "рекомендацию" пересмотрят, либо топливо опять пропадет. Ни того, ни другого не произошло. Это повышение совпало (случайно ли?) с ослаблением евро и некоторым снижением мировых цен на топливо. В результате бензин не только не пропал и не подорожал, но местами и подешевел на пару гривен. Если будет соответствующая обстановка, к которой можно будет приурочить возврат налогов, это может пройти вообще незаметно. Если не повезет, будет небольшой шторм. В любом случае понятно, что отмена налогов была временной мерой и долго шара не продлится. Как мы этого ни боимся, а заправляться по европейским ценам нам придется, и достаточно скоро, поскольку все поставки европейские. Такова цена свободы. И рыбку съесть, и ног не замочить не получится.