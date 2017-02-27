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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 сер, 2022 22:41
pritartem написав:
"Самые умные" затарились? Значит идем на 15000!
И будет " так я же все скинул по 25" ?
Если всё так очевидно, встанете в шорт с плечом на всю котлету? Или вы так, поговорить?
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ