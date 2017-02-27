Aps написав:И это давно есть у нас. Не карточкой правда, а приложением.
Вот этим у нас отличается от у них. Там тоже есть приложение, но более массовое пока использование карт. Люди так уже привыкли, а привычки людей принято уважать. Поэтому новинками пользуются те, кому они понравились, а остальных никто не пытается ломать через колено. Там уважают личность. У нас же еще слишком сильна психология хождения строем, доставшаяся в наследство от игнорируюшего личность режима. Поэтому, при внедрении чего-то нового, старый вариант объявляется устаревшим, а люди не желающие следовать за "прогрессом" считаются отсталыми и недостойными внимания - надо быть как все. Например, в банковской сфере там есть карты, интернет-банкинг, мобильные приложения, но желающие могут пользоваться бумажными чеками. Последние используются весьма активно, поскольку на некоторых поворотах они удобнее. У нас же с появлением мобильных приложений интернет-банкинг часто оказывается заброшенным, явно умышленно, и перестает предоставлять весь спектр услуг. Применительно к заправке есть огромная разница в технологиях. Приложение дает быстрый способ заправиться только постоянным клиентам, которые еще и предоставили персональные данные и потратили время на установку и освоение приложения, а при оплате картой заправка рада всем клиентам, и постоянным, и случайным.
ЗЫ Я понимаю, что меня мало кто поймет. К подобному принуждению все привыкли, и оно не воспринимается как проблема. К сожалению.
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков. Правда обменок было порядка половины от рынка.
Позавчера-вчера смотрел на курсы продажи - все выше 40 (и совсем не стремятся к приватовским 39.1). Потому уже сегодня утром читаем новости про желание НБУ вообще ликвидировать обменки как класс.
Идет война за курсовую стабильность, НБУ как обычно машет дубинкой, а люди всю свободную гривну относят в обменки. Интересно, какая у нас сейчас долларизация экономики?
Shaman написав:где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
По данным с первых попавшихся заборов у меня получилось, что в процентах от населения в Украине их в 2-3 раза больше. Но не буду возражать, что во столько же раз хуже, чем в Индии, и живём.
наглядный пример, как можно извратить любую мысль
в Индии ИТшников больше всего по головам. собственно, как и по объему экспорту услуг ИТ.
с уровнем жизни в стране это связано очень слабо. но ни мы, ни Индия не относится к развитым странам - причины только абсолютно разные. и да, у них большой плюс, что английский язык - второй государственный.
Ви не переживайте, в ІТ не так радужно (розсилка Djinni):
Двадцять пʼятий тиждень повномасштабної війни.
Кандидати: 59,030 (+890)
Вакансії: 13,197 (-293)
Зарплатні очікування сіньйор розробників знизились у березні з $5k до $4k. Зарплатні очікування міддл-спеціалістів навіть трохи виросли і ми не бачимо стрімкого падіння, як було у сіньйорів.
У джунів, з іншого боку, ситуація найбільш складна.
Відсоток джунів серед кандидатів в пошуку зріс з 37% до 44% за останні півроку. В числах це зростання з 11 тис до 24 тис, більше ніж вдвічі.
Тим часом кількість вакансій сьогодні vs рік тому впала вдічі, а середня кількість відгуків на вакансію зросла з 2 до 12.