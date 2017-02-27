Додано: Нед 14 сер, 2022 22:29

Aps написав: И это давно есть у нас. Не карточкой правда, а приложением. И это давно есть у нас. Не карточкой правда, а приложением.

Вот этим у нас отличается от у них.Там тоже есть приложение, но более массовое пока использование карт. Люди так уже привыкли, а привычки людей принято уважать. Поэтому новинками пользуются те, кому они понравились, а остальных никто не пытается ломать через колено. Там уважают личность. У нас же еще слишком сильна психология хождения строем, доставшаяся в наследство от игнорируюшего личность режима. Поэтому, при внедрении чего-то нового, старый вариант объявляется устаревшим, а люди не желающие следовать за "прогрессом" считаются отсталыми и недостойными внимания - надо быть как все.Например, в банковской сфере там есть карты, интернет-банкинг, мобильные приложения, но желающие могут пользоваться бумажными чеками. Последние используются весьма активно, поскольку на некоторых поворотах они удобнее. У нас же с появлением мобильных приложений интернет-банкинг часто оказывается заброшенным, явно умышленно, и перестает предоставлять весь спектр услуг.Применительно к заправке есть огромная разница в технологиях. Приложение дает быстрый способ заправиться только постоянным клиентам, которые еще и предоставили персональные данные и потратили время на установку и освоение приложения, а при оплате картой заправка рада всем клиентам, и постоянным, и случайным.ЗЫ Я понимаю, что меня мало кто поймет. К подобному принуждению все привыкли, и оно не воспринимается как проблема. К сожалению.