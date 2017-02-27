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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:37
Ромасик написав:
Может я придираюсь, но вы умоляли покупать по 19, а закупились по 21. Что помешало выполнить запланированное?
Раздвоение личности - одна нострадамус, вторая скептик.
И изначально меня интересовало, какие инвестиции в крипту? Хотя б больше 10к баксов? Или так поиграться?
Примерно так.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:03
striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
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Alex2007
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:07
Alex2007 написав: striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.
це вам не айтішніків доїти
тут потрібні люди заробляють...
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bamper
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13
bamper написав: Alex2007 написав: striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.
це вам не айтішніків доїти
тут потрібні люди заробляють...
читаю про обменки схемы,вспомнил ломбарды. А де Разумков. Я за него вообще забыл.Розумна краина
С яценюком где-то чилит
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13
bamper написав: Alex2007 написав: striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.
це вам не айтішніків доїти
тут потрібні люди заробляють...
5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.
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