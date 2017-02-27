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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:07
Alex2007 написав: striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.
це вам не айтішніків доїти
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bamper
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13
bamper написав: Alex2007 написав: striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.
це вам не айтішніків доїти
тут потрібні люди заробляють...
читаю про обменки схемы,вспомнил ломбарды. А де Разумков. Я за него вообще забыл.Розумна краина
С яценюком где-то чилит
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13
bamper написав: Alex2007 написав: striped написав:
На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.
это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги...
У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.
це вам не айтішніків доїти
тут потрібні люди заробляють...
5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.
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Вело
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:29
Вело написав: bamper написав:
це вам не айтішніків доїти
тут потрібні люди заробляють...
5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.
про "справедливый курс", 20% НДС и кучу всяких акцизов видимо склероз помешал вспомнить
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:40
Вело написав:
5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.
це ви так з 1700 грн податків на рік порівнюєте?
чи з 0 грн податків що "платять" більше ніж 5 млн працюючого населення України?
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