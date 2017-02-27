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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9861986298639864
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:07

  Alex2007 написав:
  striped написав:На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.


это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего :?
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги... :roll:

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13

  bamper написав:
  Alex2007 написав:
  striped написав:На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.


это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего :?
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги... :roll:

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...

читаю про обменки схемы,вспомнил ломбарды. А де Разумков. Я за него вообще забыл.Розумна краина :lol: С яценюком где-то чилит
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13

  bamper написав:
  Alex2007 написав:
  striped написав:На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.


это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего :?
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги... :roll:

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...

5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:29

  Вело написав:
  bamper написав:це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...

5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.

про "справедливый курс", 20% НДС и кучу всяких акцизов видимо склероз помешал вспомнить
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:40

  Вело написав:5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.

це ви так з 1700 грн податків на рік порівнюєте?
чи з 0 грн податків що "платять" більше ніж 5 млн працюючого населення України?
bamper
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  #<1 ... 9861986298639864
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