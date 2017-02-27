Додано: Пон 15 сер, 2022 13:25

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась чуть меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.272 млрд. грн. (неделей ранее 5.439 млрд. грн.). Результат достаточно скромный. Избавление от дорогого рефинанса проходит без аврала. Крупная и круглая сумма суточного рефинанса в более долгосрочный не ушла. Перезанимают каждый день, похоже, надеясь быстро скоро вернуть.



В результате интервенций на МБ было изъято из обороты 16.554 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 17.136 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 255 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 17.826 млрд. грн, (неделей ранее 22.575 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 63.803 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 243.652 млрд. грн. (неделей ранее 248.165 млрд. грн.)



Раходы казначейства превысили доходы на 12.495 млрд. грн. (неделей ранее 25.91 млрд. грн.)



За неделю было обналичено 3.149 млрд. грн. (неделей ранее 5.155 млрд. грн.) Многовато. Объем все еще великоват, но значительно скромнее, чем неделей ранее.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 93,40;

Продал – 521,69.

Объем продажи чуть выше, чем в предыдущую неделю, но стоит учесть, что это практически за 4 дня. Один день на рынке присутствовало увеличенное предложение, НБУ выкупал, но наверняка и между банками сделки проводились внутри установленного НБУ коридора, общее клиентское предложение во вторник превышало обычные значения более, чем на 200 млн. Т.о. можно говорить о некотором увеличении спроса на валюту, но в пределах обычных значений.



Прошедшая неделя ничем не удивила. Все показатели, кроме интервенций НБУ, оказались еще скромнее, чем неделей ранее, которая тоже была спокойной. Да и общий итог разносторонних интервенций тоже скромнее.