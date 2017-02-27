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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9862986398649865>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:07

  Alex2007 написав:
  striped написав:На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.


это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего :?
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги... :roll:

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13

  bamper написав:
  Alex2007 написав:
  striped написав:На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.


это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего :?
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги... :roll:

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...

читаю про обменки схемы,вспомнил ломбарды. А де Разумков. Я за него вообще забыл.Розумна краина :lol: С яценюком где-то чилит
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:13

  bamper написав:
  Alex2007 написав:
  striped написав:На выходных прочел где-то, что якобы в прошлый четверг НБУ собрало владельцев обменок на круглый стол, на котором за пряник (не повышать месячную таксу до 19000, а оставить на 6000) потребовало чтобы курсы продажи не превышали курсы продаж госбанков.


это что получается обменник платит в месяц 6 тыс грн налогов и всё ? независимо от ни отчего :?
я смотрю на некоторые обменники, догадываюсь, какие сумки им и от них заносят и какие вообще у них обороты, чеки они не выдают (один единственный обменник с минфиновскими курсами пока честно всегда выдает чек). И с этого вот всего они уплачивают 6000 грн в месяц?, - они какие-то особенные ? некоторым и 50-100 тыс налога установить - это мало, особенно в Киеве где-то. наверное это "системно-важная отрасль", раз такие низкие налоги... :roll:

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...

5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:29

  Вело написав:
  bamper написав:це вам не айтішніків доїти :lol: тут потрібні люди заробляють...

5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.

про "справедливый курс", 20% НДС и кучу всяких акцизов видимо склероз помешал вспомнить
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:40

  Вело написав:5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.

це ви так з 1700 грн податків на рік порівнюєте?
чи з 0 грн податків що "платять" більше ніж 5 млн працюючого населення України?
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:11

  konstantin kirovograd написав:читаю про обменки схемы,вспомнил ломбарды. А де Разумков. Я за него вообще забыл.Розумна краина :lol: С яценюком где-то чилит

Пока что их пиар отложен до лучших времен.
Это же касается и злейшего врага всех скотыняк Ляшка.
Ахметов прикрутил краник финансирования этой разношерстной троице.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:25

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась чуть меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.272 млрд. грн. (неделей ранее 5.439 млрд. грн.). Результат достаточно скромный. Избавление от дорогого рефинанса проходит без аврала. Крупная и круглая сумма суточного рефинанса в более долгосрочный не ушла. Перезанимают каждый день, похоже, надеясь быстро скоро вернуть.

В результате интервенций на МБ было изъято из обороты 16.554 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 17.136 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 255 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 17.826 млрд. грн, (неделей ранее 22.575 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 63.803 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 243.652 млрд. грн. (неделей ранее 248.165 млрд. грн.)

Раходы казначейства превысили доходы на 12.495 млрд. грн. (неделей ранее 25.91 млрд. грн.)

За неделю было обналичено 3.149 млрд. грн. (неделей ранее 5.155 млрд. грн.) Многовато. Объем все еще великоват, но значительно скромнее, чем неделей ранее.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 93,40;
Продал – 521,69.
Объем продажи чуть выше, чем в предыдущую неделю, но стоит учесть, что это практически за 4 дня. Один день на рынке присутствовало увеличенное предложение, НБУ выкупал, но наверняка и между банками сделки проводились внутри установленного НБУ коридора, общее клиентское предложение во вторник превышало обычные значения более, чем на 200 млн. Т.о. можно говорить о некотором увеличении спроса на валюту, но в пределах обычных значений.

Прошедшая неделя ничем не удивила. Все показатели, кроме интервенций НБУ, оказались еще скромнее, чем неделей ранее, которая тоже была спокойной. Да и общий итог разносторонних интервенций тоже скромнее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Валютный поток от IT-шников будет уменьшатся.
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2022/
кількість спеціалістів зменшилася на 3%

Видно потери на курсовой разнице из-за НБУ сделали невыгодным резиденство в Украине данного вида специалистов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Видно потери на курсовой разнице из-за НБУ сделали невыгодным резиденство в Украине данного вида специалистов.

Можно подумать, что среди беженок, спасающихся от войны за границей, нет IT-шниц. Процент сокращения совсем не впечатляет, он вряд ли больше, чем в других отраслях.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:34

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Видно потери на курсовой разнице из-за НБУ сделали невыгодным резиденство в Украине данного вида специалистов.

Можно подумать, что среди беженок, спасающихся от войны за границей, нет IT-шниц. Процент сокращения совсем не впечатляет, он вряд ли больше, чем в других отраслях.

гадаю відсоток скорочень значно менший у порівнянні з іншими галузями...
bamper
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