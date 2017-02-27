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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9862986398649865
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:35

  bamper написав:
  Вело написав:5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.

це ви так з 1700 грн податків на рік порівнюєте?
чи з 0 грн податків що "платять" більше ніж 5 млн працюючого населення України?

Порівнюю з прибиральницею, яка працює в лікарні.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:09

  BIGor написав:Валютный поток от IT-шников будет уменьшатся.
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2022/
кількість спеціалістів зменшилася на 3%

Видно потери на курсовой разнице из-за НБУ сделали невыгодным резиденство в Украине данного вида специалистов.


А статтю саму почитати нє?
Є перетік між містами, релокейт, зміна лідерів та приріст технічних фахівців. Все це пов'язано з війною, а не з "курсовой разніцей", айтішники зараз донатять разів у сто більше цієї "разніци".
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:26

  Вело написав:
  bamper написав:
  Вело написав:5% від 20 мін. зарплат і Пенсійний внесок такий як з мін.зарплати.

це ви так з 1700 грн податків на рік порівнюєте?
чи з 0 грн податків що "платять" більше ніж 5 млн працюючого населення України?

Порівнюю з прибиральницею, яка працює в лікарні.

чудове порівняння враховуючи те що прибиральниця в державній лікарні отримує зарплату з моїх податків...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:28

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............15.08.2022...........16.08.2022
дата розрахунку.............12.08.2022............15.08.2022
Євро................................37,5943.................37,2817...-0.83%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0195 (вчера 1.0280).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.25 (вчера 105.60)
Вернулись в диапазон, в котором ранее просидели достаточно долго.
Сибарит
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