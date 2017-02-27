Видно потери на курсовой разнице из-за НБУ сделали невыгодным резиденство в Украине данного вида специалистов.
А статтю саму почитати нє? Є перетік між містами, релокейт, зміна лідерів та приріст технічних фахівців. Все це пов'язано з війною, а не з "курсовой разніцей", айтішники зараз донатять разів у сто більше цієї "разніци".
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............15.08.2022...........16.08.2022 дата розрахунку.............12.08.2022............15.08.2022 Євро................................37,5943.................37,2817...-0.83% Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0195 (вчера 1.0280).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.25 (вчера 105.60) Вернулись в диапазон, в котором ранее просидели достаточно долго.
В середньому, за даними дослідження кадрового порталу grc.ua, по всім регіонам України айтішникам у квітні 2022-го пропонують 108 100 грн.
напевно десь так. а вам так же хотілось щоб з одного айтішніка кормилось 3-4 людини, що не створюють додану вартість. гадаю при курсі 50 дійдемо до 2х прибиральниць... до речі, претензії 5 мільйонам працівників, що не сплачують податків взагалі ви також виставили?..