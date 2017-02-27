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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:11
bamper написав: antey1969 написав: bamper написав:
чудове порівняння враховуючи те що прибиральниця в державній лікарні отримує зарплату з моїх податків...
Можете не платить налоги и заниматься выносом уток вместо нее.
а як вам варіант що ВСІ почали платити податки? щоб ВСІ почали працювати в білу?..
тут у більшості якість крайнощі, або не платити податки взагалі, або відразу європейські податки в країні без європейськиї цінностей. відразу видно що більшість місцевих ніколи в житті не платила жодних податків, а основну частину свого життя тільки і бігала по обмінниках та банках...
Никто не против того, чтобы все платили налоги.
Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків".
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:25
antey1969 написав:
Никто не против того, чтобы все платили налоги.
Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків".
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
0. ніхто не проти, окрім 5 млн що це не роблять;
1. приклад санітарки був наведенний не мною;
2. відрізняйте пафос від фактів;
3. багато років користуюсь офіційною платною медициною (а не умовно безкоштовною державною), тому гадаю що краще за вас розумію її вартість. давно надіюсь на перехід на страхову медицину на державному рівні.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:27
Хтось із колег задавався питанням навіщо під час війни запускати велику приватизацію (!?) і інші чудасії...
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:22
кто покупал валюту в приват в касе? продают ли и по сколько?
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