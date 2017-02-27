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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:11
bamper написав: antey1969 написав: bamper написав:
чудове порівняння враховуючи те що прибиральниця в державній лікарні отримує зарплату з моїх податків...
Можете не платить налоги и заниматься выносом уток вместо нее.
а як вам варіант що ВСІ почали платити податки? щоб ВСІ почали працювати в білу?..
тут у більшості якість крайнощі, або не платити податки взагалі, або відразу європейські податки в країні без європейськиї цінностей. відразу видно що більшість місцевих ніколи в житті не платила жодних податків, а основну частину свого життя тільки і бігала по обмінниках та банках...
Никто не против того, чтобы все платили налоги.
Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків".
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:25
antey1969 написав:
Никто не против того, чтобы все платили налоги.
Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків".
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
0. ніхто не проти, окрім 5 млн що це не роблять. податки це не про бажання, це про необхідність
;
1. приклад санітарки був наведенний не мною;
2. відрізняйте пафос від фактів;
3. багато років користуюсь офіційною платною медициною (а не умовно безкоштовною державною), тому гадаю що краще за вас розумію її вартість. давно надіюсь на перехід на страхову медицину на державному рівні.
Востаннє редагувалось bamper
в Пон 15 сер, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:27
Хтось із колег задавався питанням навіщо під час війни запускати велику приватизацію (!?) і інші чудасії...
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:22
кто покупал валюту в приват в касе? продают ли и по сколько?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 21:18
bamper написав: antey1969 написав:
Никто не против того, чтобы все платили налоги.
Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків".
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
0. ніхто не проти, окрім 5 млн що це не роблять. податки це не про бажання, це про необхідність
;
1. приклад санітарки був наведенний не мною;
2. відрізняйте пафос від фактів;
3. багато років користуюсь офіційною платною медициною (а не умовно безкоштовною державною), тому гадаю що краще за вас розумію її вартість. давно надіюсь на перехід на страхову медицину на державному рівні.
Если пример не ваш, то извините, недопонял.
А насчёт страховой медицины - это удел богатых стран, да и то со множеством оговорок. Наши страховые госпрайсы медицину приведут на кладбище очень быстро. Просто чутка растянут агонию по времени, с каждым кварталом урезая страховые гарантии для населения.
Чисто чтобы избежать мощного социального взрыва.
Метод нарезки салями всем на Западе хорошо известен. Именно поэтому 2-3% в минус там могут вызвать массовые протесты.
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antey1969
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Додано: Пон 15 сер, 2022 22:46
funtic написав:кто покупал валюту в приват в касе? продают ли и по сколько?
посетил 10 отделений, даже 100 не продали
одесса
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Додано: Вів 16 сер, 2022 06:26
antey1969 написав:
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина.
Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо
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Додано: Вів 16 сер, 2022 06:30
Именно.
У нас социального взрыва не будет. Все тихо пойдут на кладбище.
Но дефицит рабочей силы с такими раскладами - дело пары лет. И отдельно - развитую экономику с ними же не построишь. Посколько наиболее эффективны в наукоёмких отраслях товарищи 40+, которых у нас уже по привычке отправляют на кладбище на пенсию)
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