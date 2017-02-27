Додано: Вів 16 сер, 2022 08:46

Вітаю.ЧиталиЦікава позиція міністра щодо НБУ. Виділю кілька цитат стосовно тем які часто згадуються на цьому форумі.Для нас дуже важливий обсяг внутрішніх запозичень.. По-перше, у нас немає таких коротких інструментів, а навіть якби й були, це шлях в нікуди. По-друге, ми не можемо собі дозволити такі ставки.. Регулятор каже: «У нас модель, по-іншому це працювати не може». Проте в нас зараз немає моделі, тому що йде війна й економіка не працює так, як раніше.І основне на що звернув увагу і думаю, це пояснює чому у нас зараз Мінфін не спішить піднімати дохідність по ОВДПОкреме питання – відсотки, які ми сплачуємо НБУ за облігаціями.Зараз це питання дискутуємо з НБУ, думаю, знайдемо конструктивне рішення.Тобто виходить, що продавати облігації НБУ Мінфін може хоч і під 50% з умовою, що вся ця дохідність повернеться назад у бюджет!!! А позичати на ринку, Марченко прямо каже - ми не маємо доходів, щоб платити таку дохідність. Виходить - тільки емісія. Іншого шляху не має...А чи дійсно іншого шляху не має?