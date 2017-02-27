bamper написав:чудове порівняння враховуючи те що прибиральниця в державній лікарні отримує зарплату з моїх податків...
Можете не платить налоги и заниматься выносом уток вместо нее.
а як вам варіант що ВСІ почали платити податки? щоб ВСІ почали працювати в білу?.. тут у більшості якість крайнощі, або не платити податки взагалі, або відразу європейські податки в країні без європейськиї цінностей. відразу видно що більшість місцевих ніколи в житті не платила жодних податків, а основну частину свого життя тільки і бігала по обмінниках та банках...
Никто не против того, чтобы все платили налоги. Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків". Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
antey1969 написав:Никто не против того, чтобы все платили налоги. Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків". Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
0. ніхто не проти, окрім 5 млн що це не роблять. податки це не про бажання, це про необхідність; 1. приклад санітарки був наведенний не мною; 2. відрізняйте пафос від фактів; 3. багато років користуюсь офіційною платною медициною (а не умовно безкоштовною державною), тому гадаю що краще за вас розумію її вартість. давно надіюсь на перехід на страхову медицину на державному рівні.
Востаннє редагувалось bamper в Пон 15 сер, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Никто не против того, чтобы все платили налоги. Но вы же почему-то прицепились именно к несчастной санитарке, которая херачит и тоже платит налоги. Причем с пафосом "отримує зарплату з моїх податків". Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
0. ніхто не проти, окрім 5 млн що це не роблять. податки це не про бажання, це про необхідність; 1. приклад санітарки був наведенний не мною; 2. відрізняйте пафос від фактів; 3. багато років користуюсь офіційною платною медициною (а не умовно безкоштовною державною), тому гадаю що краще за вас розумію її вартість. давно надіюсь на перехід на страхову медицину на державному рівні.
Если пример не ваш, то извините, недопонял. А насчёт страховой медицины - это удел богатых стран, да и то со множеством оговорок. Наши страховые госпрайсы медицину приведут на кладбище очень быстро. Просто чутка растянут агонию по времени, с каждым кварталом урезая страховые гарантии для населения. Чисто чтобы избежать мощного социального взрыва. Метод нарезки салями всем на Западе хорошо известен. Именно поэтому 2-3% в минус там могут вызвать массовые протесты.
antey1969 написав:Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина. Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо
Именно. У нас социального взрыва не будет. Все тихо пойдут на кладбище. Но дефицит рабочей силы с такими раскладами - дело пары лет. И отдельно - развитую экономику с ними же не построишь. Посколько наиболее эффективны в наукоёмких отраслях товарищи 40+, которых у нас уже по привычке отправляют на кладбище на пенсию)
Вітаю. Читали інтерв'ю Марченка? Цікава позиція міністра щодо НБУ. Виділю кілька цитат стосовно тем які часто згадуються на цьому форумі. Для нас дуже важливий обсяг внутрішніх запозичень. Але так чи інакше нам доводиться частково конкурувати з Нацбанком та його депсертифікатами. По-перше, у нас немає таких коротких інструментів, а навіть якби й були, це шлях в нікуди. По-друге, ми не можемо собі дозволити такі ставки. Є питання (до НБУ) в резервуванні, до ставок по депсертифікатам та до перерахування доходу НБУ. Регулятор каже: «У нас модель, по-іншому це працювати не може». Проте в нас зараз немає моделі, тому що йде війна й економіка не працює так, як раніше.
І основне на що звернув увагу і думаю, це пояснює чому у нас зараз Мінфін не спішить піднімати дохідність по ОВДП
Окреме питання – відсотки, які ми сплачуємо НБУ за облігаціями. Наступного року це більш ніж 100 млрд грн. Ми хочемо, щоб ці кошти одразу поверталися до держбюджету. Зараз це питання дискутуємо з НБУ, думаю, знайдемо конструктивне рішення.
Тобто виходить, що продавати облігації НБУ Мінфін може хоч і під 50% з умовою, що вся ця дохідність повернеться назад у бюджет!!! А позичати на ринку, Марченко прямо каже - ми не маємо доходів, щоб платити таку дохідність. Виходить - тільки емісія. Іншого шляху не має... А чи дійсно іншого шляху не має?
Realist написав:Цікава позиція міністра щодо НБУ. Регулятор каже: «У нас модель, по-іншому це працювати не може». Проте в нас зараз немає моделі, тому що йде війна й економіка не працює так, як раніше.
Та норм все працює - спитайте гетьманцеву. Щас щє податок на валюту запровадимо і ваще вогонь усе запрацює! Вже підрахував цей підрaxуй, скільки мильярдів від швидесенько здобуде. Амністію правда прийшлося подовжити бо зовсім щось ніхто не поспішає віддавати гроші цим бездарям та хапугам але це "то другоє".