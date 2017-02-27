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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 сер, 2022 10:35
Realist написав:
А чи дійсно іншого шляху не має?
Є, але ж це теж "не на часі". Відбулася платформа економічних візіонерів руху 30ти - чи читали ви про цю подію? Чи може пан железняк ії відвідав та звітував у своєму твітері? Отожбо.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ