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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9864986598669867
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:35

  Realist написав:А чи дійсно іншого шляху не має?



Є, але ж це теж "не на часі". Відбулася платформа економічних візіонерів руху 30ти - чи читали ви про цю подію? Чи може пан железняк ії відвідав та звітував у своєму твітері? Отожбо.
striped
 
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