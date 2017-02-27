Realist написав:Вітаю. Читали інтерв'ю Марченка? Цікава позиція міністра щодо НБУ. Виділю кілька цитат стосовно тем які часто згадуються на цьому форумі. Для нас дуже важливий обсяг внутрішніх запозичень. Але так чи інакше нам доводиться частково конкурувати з Нацбанком та його депсертифікатами. По-перше, у нас немає таких коротких інструментів, а навіть якби й були, це шлях в нікуди. По-друге, ми не можемо собі дозволити такі ставки. Є питання (до НБУ) в резервуванні, до ставок по депсертифікатам та до перерахування доходу НБУ. Регулятор каже: «У нас модель, по-іншому це працювати не може». Проте в нас зараз немає моделі, тому що йде війна й економіка не працює так, як раніше.
І основне на що звернув увагу і думаю, це пояснює чому у нас зараз Мінфін не спішить піднімати дохідність по ОВДП
Окреме питання – відсотки, які ми сплачуємо НБУ за облігаціями. Наступного року це більш ніж 100 млрд грн. Ми хочемо, щоб ці кошти одразу поверталися до держбюджету. Зараз це питання дискутуємо з НБУ, думаю, знайдемо конструктивне рішення.
Тобто виходить, що продавати облігації НБУ Мінфін може хоч і під 50% з умовою, що вся ця дохідність повернеться назад у бюджет!!! А позичати на ринку, Марченко прямо каже - ми не маємо доходів, щоб платити таку дохідність. Виходить - тільки емісія. Іншого шляху не має... А чи дійсно іншого шляху не має?
Как в том анекдоте. Откуда у вас гражданин Кац такие деньги? Взял в тумбочке. Откуда они взялись в тумбочке? Жена положила. А откуда деньги у жены? Я даю...
Є, але ж це теж "не на часі". Відбулася платформа економічних візіонерів руху 30ти - чи читали ви про цю подію? Чи може пан железняк ії відвідав та звітував у своєму твітері? Отожбо.
От бачите. Ви - яскравий приклад, чому українці в Україні ніяк не можуть між собою домовитись. Постійно виходить, що всі всіх хочуть вчити, але не всі хочуть працювати і брати на себе ризики та відповідальність, а головне - пропонувати дієву альтернативу тому рішенню яке їх не влаштовує. Железняка читаю виключно для отримання інформації та щоб не перебувати у своїй свореній "інформаційній трубі". Тільки і того. Так само як в основному намагаюсь запитувати коли щось не розумію або із чимось не погоджуюсь, а не кричати - "Ви (ти) не правий!" А ви вже спішите мене вчити хто редиска а хто ні. Та ще й із таким тоном. Почніть із себе будь ласка.
Realist написав:Для нас дуже важливий обсяг внутрішніх запозичень. Але так чи інакше нам доводиться частково конкурувати з Нацбанком та його депсертифікатами. По-перше, у нас немає таких коротких інструментів, а навіть якби й були, це шлях в нікуди. По-друге, ми не можемо собі дозволити такі ставки.
Справедливости ради, стоит заметить, что НБУ сразу отказался от тендерных сертификатов, и тем самым добровольно отказался от конкуренции. То, что размещается на суточных сертификатах, в облигации не пойдет даже при конкурентных ставках. В этом свете обвинение в нежелании адаптировать модель к условиям войны выглядит не вполне обоснованным.
Realist написав:Тобто виходить, що продавати облігації НБУ Мінфін може хоч і під 50% з умовою, що вся ця дохідність повернеться назад у бюджет!!! А позичати на ринку, Марченко прямо каже - ми не маємо доходів, щоб платити таку дохідність. Виходить - тільки емісія. Іншого шляху не має... А чи дійсно іншого шляху не має?
Вот так и работает система противовесов в государственном управлении. Минфин для облегчения решения собственных задач хотел бы иметь неограниченный доступ к деньгам "со станка". НБУ же, решая задачу сохранения финансовой системы, эти аппетиты ограничивает. В такой ситуации взаимные претензии становятся неизбежными, но это тот случай, когда отсутствие единства идет на пользу. Модель с возвратом процентов в виде "прибыли НБУ", в принципе, тоже имеет право на существование. По сути это будет означать беспроцентное кредитование военных расходов, а для всех остальных сохранится политика дорогих денег. В мирное время я бы по этому поводу сильно ругался, но сейчас это допустимо при условии, что объемы эмиссии будет определять НБУ.
Впрочем, смысл столь высокой учетной ставки в нынешних условиях от меня по-прежнему ускользает. Не те причины инфляции, чтобы польза от высоких ставок была достаточно ощутимо. Тем более странно, что НБУ сам подчеркивал весьма ограниченную эффективность этого инструмента.
Realist написав:А ви вже спішите мене вчити хто редиска а хто ні. Та ще й із таким тоном. Почніть із себе будь ласка.
Бросьте - и не думал никого учить. Называть мудаков мудаками - это да, жаль, что мы, страна, потеряли еще 5 лет, которые могли пойти на развитие. Но да, Вы, безусловно, правы - пока у нас в политике отрицательная селекция и никто из туда идущих не готов брать и нести персональную ответственность - все будет идти так как шло со времен азирова.