Додано: Вів 16 сер, 2022 12:40

Realist написав: Для нас дуже важливий обсяг внутрішніх запозичень. Але так чи інакше нам доводиться частково конкурувати з Нацбанком та його депсертифікатами. По-перше, у нас немає таких коротких інструментів, а навіть якби й були, це шлях в нікуди. По-друге, ми не можемо собі дозволити такі ставки. Для нас дуже важливий обсяг внутрішніх запозичень. Але так чи інакше нам доводиться частково конкурувати з Нацбанком та його депсертифікатами. По-перше, у нас немає таких коротких інструментів, а навіть якби й були, це шлях в нікуди. По-друге, ми не можемо собі дозволити такі ставки.

Realist написав: Тобто виходить, що продавати облігації НБУ Мінфін може хоч і під 50% з умовою, що вся ця дохідність повернеться назад у бюджет!!! А позичати на ринку, Марченко прямо каже - ми не маємо доходів, щоб платити таку дохідність. Виходить - тільки емісія. Іншого шляху не має...

А чи дійсно іншого шляху не має? Тобто виходить, що продавати облігації НБУ Мінфін може хоч і під 50% з умовою, що вся ця дохідність повернеться назад у бюджет!!! А позичати на ринку, Марченко прямо каже - ми не маємо доходів, щоб платити таку дохідність. Виходить - тільки емісія. Іншого шляху не має...А чи дійсно іншого шляху не має?

Справедливости ради, стоит заметить, что НБУ сразу отказался от тендерных сертификатов, и тем самым добровольно отказался от конкуренции. То, что размещается на суточных сертификатах, в облигации не пойдет даже при конкурентных ставках.В этом свете обвинение в нежелании адаптировать модель к условиям войны выглядит не вполне обоснованным.Вот так и работает система противовесов в государственном управлении. Минфин для облегчения решения собственных задач хотел бы иметь неограниченный доступ к деньгам "со станка". НБУ же, решая задачу сохранения финансовой системы, эти аппетиты ограничивает. В такой ситуации взаимные претензии становятся неизбежными, но это тот случай, когда отсутствие единства идет на пользу.Модель с возвратом процентов в виде "прибыли НБУ", в принципе, тоже имеет право на существование. По сути это будет означать беспроцентное кредитование военных расходов, а для всех остальных сохранится политика дорогих денег. В мирное время я бы по этому поводу сильно ругался, но сейчас это допустимо при условии, что объемы эмиссии будет определять НБУ.Впрочем, смысл столь высокой учетной ставки в нынешних условиях от меня по-прежнему ускользает. Не те причины инфляции, чтобы польза от высоких ставок была достаточно ощутимо. Тем более странно, что НБУ сам подчеркивал весьма ограниченную эффективность этого инструмента.