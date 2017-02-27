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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9865986698679868
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:21

  greenozon написав:
  striped написав:Амністію правда прийшлося подовжити бо зовсім щось ніхто не поспішає віддавати гроші

не бачив новин про продовження,
крайній срок - 31 серпня 2022

За даними сайту Верховної Ради України, 15.08.2022 р. ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України» (законопроєкт № 7506-1).

Зважаючи на текст законопроєкту, підготовленого до другого читання, внесено зміни до пп. 165.1.54, пп. 170.7.8 ПКУ щодо оподаткування благодійної допомоги, а також до Перехідних положень ПКУ щодо продовження податкової амністії до 1 березня 2023 р.

Більше про внесені зміни — після оприлюднення тексту закону.


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74498
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:29

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.08.2022..........17.08.2022
дата розрахунку...............15.08.2022...........16.08.2022
Євро..................................37,2817................37,033...-0.67%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0127 (вчера 1.0195).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.91 (вчера 106.25)
Рост продолжается и обретает признаки устойчивого.

На МБ вчера опять наблюдалось изобилие валюты, НБУ выкупил около 28 млн. Исключения из правила становятся нередкими.
Сибарит
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