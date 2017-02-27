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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9865986698679868
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кривий Ріг
🇺🇸USD 40.35 40.55
🇪🇺EUR 40.80 41.10
Anton2112
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Anton2112 написав:Кривий Ріг
USD 40.35 40.55
EUR 40.80 41.10
На каких новостях растём целый день?

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:48

  Setsib написав:
Anton2112 написав:Кривий Ріг
USD 40.35 40.55
EUR 40.80 41.10
На каких новостях растём целый день?

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а нужны какие-то новости ?
без новостей никогда не падало и не росло ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:57

Голова НБУ проти емісійного фінансування держбюджету

Україні в умовах війни з Росією, яка перейшла до формату затяжної битви на виснаження, необхідно переформатувати економічну політику. Зокрема, настав час вжити "рішучих заходів" щодо скорочення дефіциту держбюджету та збільшити фінансування скарбниці не за рахунок емісії гривні, а за рахунок інших джерел (зокрема можливого підвищення податків).

Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко у своїй колонці. "Незважаючи на непопулярність таких складних рішень, зараз як ніколи важливо, щоб уряд узяв на себе політичну відповідальність та знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету, мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – зазначив Шевченко.

За його словами, незважаючи на всі зусилля влади та партнерів, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. За підсумками року він може сягнути 25% ВВП (якщо відняти з доходів міжнародні гранти).

Оскільки міжнародні резерви НБУ не нескінченні, а безконтрольна емісія гривні небезпечна для економіки у довгостроковій перспективі, Україні потрібні рішучі заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту, заявив Шевченко.

Він не став перераховувати конкретні заходи, однак це може бути секвестр бюджету та зростання податків, про які Шевченко говорив раніше. При цьому, за словами голови НБУ, уряд також може підняти ставки щодо держзапозичень.

"Наскільки непопулярні вони (заходи. – Ред.) не виглядали, їх свідоме та контрольоване застосування є найбільш ефективним варіантом пристосування економіки до війни на виснаження та забезпечення основи для перемоги. Тому владі потрібно брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, чесно пояснюючи суспільству необхідність відповідних кроків", – вважає Шевченко.
Василь-Рівне
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