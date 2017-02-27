Він зазначив, що в такій ситуації можна фінансувати дефіцит за рахунок запасів минулого, витрачаючи накопичені міжнародні резерви, і цим шляхом Україна за сім місяців вже скоротила їх з $31 млрд до $22,4 млрд.



"Надовго цього джерела не вистачить. Крім того, завжди потрібно мати недоторканний запас резервів на випадок реалізації найгірших сценаріїв. Більше того, стрімке зниження резервів зумовлюватиме додатковий попит на валюту та прискорюватиме повноцінну кризу платіжного балансу", – зазначив голова НБУ.



Другим варіантом є продовження емісійного фінансування, обсяг якого з початку війни вже сягнув 255 млрд грн. Це означає "одночасно обкрадати громадян через знецінення їхніх заощаджень та доходів у гривні", - зазначив Шевченко.



За його словами, у цьому варіанті вихід за окреслені межі - по 30 млрд грн щомісяця цього року, і 200 млрд грн на наступний рік - загрожує скочуванням країни до катастрофічної спіралі інфляції-девальвації-зарплат, яку Україна вже проходила в 90-х і від якої найбільше страждають найменш забезпечені громадяни, крах фінансової стабільності та втрата контролю над економічними процесами.



Глава Нацбанку додав, що навіть поточні 22,2% споживчої інфляції за рік – це скорочення майже на 1/4 реальних доходів громадян, а з урахуванням прогнозів її зростання до понад 30% та зниження до 20% у 2023 році за помірно-оптимістичним прогнозом НБУ означає зниження за три роки купівельної спроможності гривні майже вдвічі.