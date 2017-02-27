Україні в умовах війни з Росією, яка перейшла до формату затяжної битви на виснаження, необхідно переформатувати економічну політику. Зокрема, настав час вжити "рішучих заходів" щодо скорочення дефіциту держбюджету та збільшити фінансування скарбниці не за рахунок емісії гривні, а за рахунок інших джерел (зокрема можливого підвищення податків).
Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко у своїй колонці. "Незважаючи на непопулярність таких складних рішень, зараз як ніколи важливо, щоб уряд узяв на себе політичну відповідальність та знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету, мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – зазначив Шевченко.
За його словами, незважаючи на всі зусилля влади та партнерів, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. За підсумками року він може сягнути 25% ВВП (якщо відняти з доходів міжнародні гранти).
Оскільки міжнародні резерви НБУ не нескінченні, а безконтрольна емісія гривні небезпечна для економіки у довгостроковій перспективі, Україні потрібні рішучі заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту, заявив Шевченко.
Він не став перераховувати конкретні заходи, однак це може бути секвестр бюджету та зростання податків, про які Шевченко говорив раніше. При цьому, за словами голови НБУ, уряд також може підняти ставки щодо держзапозичень.
"Наскільки непопулярні вони (заходи. – Ред.) не виглядали, їх свідоме та контрольоване застосування є найбільш ефективним варіантом пристосування економіки до війни на виснаження та забезпечення основи для перемоги. Тому владі потрібно брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, чесно пояснюючи суспільству необхідність відповідних кроків", – вважає Шевченко.
Василь-Рівне ви привели скорочену версію, там ще є таке:
Він зазначив, що в такій ситуації можна фінансувати дефіцит за рахунок запасів минулого, витрачаючи накопичені міжнародні резерви, і цим шляхом Україна за сім місяців вже скоротила їх з $31 млрд до $22,4 млрд.
"Надовго цього джерела не вистачить. Крім того, завжди потрібно мати недоторканний запас резервів на випадок реалізації найгірших сценаріїв. Більше того, стрімке зниження резервів зумовлюватиме додатковий попит на валюту та прискорюватиме повноцінну кризу платіжного балансу", – зазначив голова НБУ.
Другим варіантом є продовження емісійного фінансування, обсяг якого з початку війни вже сягнув 255 млрд грн. Це означає "одночасно обкрадати громадян через знецінення їхніх заощаджень та доходів у гривні", - зазначив Шевченко.
За його словами, у цьому варіанті вихід за окреслені межі - по 30 млрд грн щомісяця цього року, і 200 млрд грн на наступний рік - загрожує скочуванням країни до катастрофічної спіралі інфляції-девальвації-зарплат, яку Україна вже проходила в 90-х і від якої найбільше страждають найменш забезпечені громадяни, крах фінансової стабільності та втрата контролю над економічними процесами.
Глава Нацбанку додав, що навіть поточні 22,2% споживчої інфляції за рік – це скорочення майже на 1/4 реальних доходів громадян, а з урахуванням прогнозів її зростання до понад 30% та зниження до 20% у 2023 році за помірно-оптимістичним прогнозом НБУ означає зниження за три роки купівельної спроможності гривні майже вдвічі.
Василь-Рівне написав:Україні в умовах війни з Росією, яка перейшла до формату затяжної битви на виснаження, необхідно переформатувати економічну політику. Зокрема, настав час вжити "рішучих заходів" щодо скорочення дефіциту держбюджету та збільшити фінансування скарбниці не за рахунок емісії гривні, а за рахунок інших джерел (зокрема можливого підвищення податків).
Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко у своїй колонці. "Незважаючи на непопулярність таких складних рішень, зараз як ніколи важливо, щоб уряд узяв на себе політичну відповідальність та знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету, мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – зазначив Шевченко.
За його словами, незважаючи на всі зусилля влади та партнерів, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. За підсумками року він може сягнути 25% ВВП (якщо відняти з доходів міжнародні гранти).
Оскільки міжнародні резерви НБУ не нескінченні, а безконтрольна емісія гривні небезпечна для економіки у довгостроковій перспективі, Україні потрібні рішучі заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту, заявив Шевченко.
Він не став перераховувати конкретні заходи, однак це може бути секвестр бюджету та зростання податків, про які Шевченко говорив раніше. При цьому, за словами голови НБУ, уряд також може підняти ставки щодо держзапозичень.
"Наскільки непопулярні вони (заходи. – Ред.) не виглядали, їх свідоме та контрольоване застосування є найбільш ефективним варіантом пристосування економіки до війни на виснаження та забезпечення основи для перемоги. Тому владі потрібно брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, чесно пояснюючи суспільству необхідність відповідних кроків", – вважає Шевченко.
а припиздент за емісію У Зеленського допускають емісію від 30 до 60 мільярдів гривень на місяць за певних умов Емісія гривні за певних умов "може спокійно складати" від 30 до 60 млрд грн на місяць.
Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
За його словами, за збалансованості експортно-імпортних операцій, вирішенні питання з виплатою держборгу й суттєвою підтримкою міжнародних партнерів, Україна може дозволити собі емісію від 30 до 60 млрд грн на місяць.
Что значит не хочет? Тогда зачем печатает? Все эти заявления выглядят как попытка снять с себя ответсвенность за (много)кратный девал.
Кстати, обалденную КЭШ предлагает альтернативу - набраться облигаций под 25% и потом все равно напечатать мукулатуры на их погашение. Гений! И никто из них не заикнулся, что нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы. Весь потолок мысли этих клоунов это занимать и печатать, печатать и занимать.
Сегодня, если шо, под 16% купили аж на 71 млн грн)))
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 16 сер, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Министерство финансов на аукционе 16 августа разместило военных облигаций всего на 71,5 млн грн: ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились. ________________________ Похоже, гастроли театра абсурда завершаются. Ну просто не может быть такой разница между ставкой рефинанса и облигациями. Это же полный бред.