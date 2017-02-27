RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9866986798689869>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кривий Ріг
🇺🇸USD 40.35 40.55
🇪🇺EUR 40.80 41.10
Anton2112
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.07.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Anton2112 написав:Кривий Ріг
USD 40.35 40.55
EUR 40.80 41.10
На каких новостях растём целый день?

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
Setsib
 
Повідомлень: 14
З нами з: 14.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:48

  Setsib написав:
Anton2112 написав:Кривий Ріг
USD 40.35 40.55
EUR 40.80 41.10
На каких новостях растём целый день?

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk


а нужны какие-то новости ?
без новостей никогда не падало и не росло ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3618
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1731 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:57

Голова НБУ проти емісійного фінансування держбюджету

Україні в умовах війни з Росією, яка перейшла до формату затяжної битви на виснаження, необхідно переформатувати економічну політику. Зокрема, настав час вжити "рішучих заходів" щодо скорочення дефіциту держбюджету та збільшити фінансування скарбниці не за рахунок емісії гривні, а за рахунок інших джерел (зокрема можливого підвищення податків).

Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко у своїй колонці. "Незважаючи на непопулярність таких складних рішень, зараз як ніколи важливо, щоб уряд узяв на себе політичну відповідальність та знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету, мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – зазначив Шевченко.

За його словами, незважаючи на всі зусилля влади та партнерів, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. За підсумками року він може сягнути 25% ВВП (якщо відняти з доходів міжнародні гранти).

Оскільки міжнародні резерви НБУ не нескінченні, а безконтрольна емісія гривні небезпечна для економіки у довгостроковій перспективі, Україні потрібні рішучі заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту, заявив Шевченко.

Він не став перераховувати конкретні заходи, однак це може бути секвестр бюджету та зростання податків, про які Шевченко говорив раніше. При цьому, за словами голови НБУ, уряд також може підняти ставки щодо держзапозичень.

"Наскільки непопулярні вони (заходи. – Ред.) не виглядали, їх свідоме та контрольоване застосування є найбільш ефективним варіантом пристосування економіки до війни на виснаження та забезпечення основи для перемоги. Тому владі потрібно брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, чесно пояснюючи суспільству необхідність відповідних кроків", – вважає Шевченко.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6304 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:50

Василь-Рівне ви привели скорочену версію, там ще є таке:

Він зазначив, що в такій ситуації можна фінансувати дефіцит за рахунок запасів минулого, витрачаючи накопичені міжнародні резерви, і цим шляхом Україна за сім місяців вже скоротила їх з $31 млрд до $22,4 млрд.

"Надовго цього джерела не вистачить. Крім того, завжди потрібно мати недоторканний запас резервів на випадок реалізації найгірших сценаріїв. Більше того, стрімке зниження резервів зумовлюватиме додатковий попит на валюту та прискорюватиме повноцінну кризу платіжного балансу", – зазначив голова НБУ.

Другим варіантом є продовження емісійного фінансування, обсяг якого з початку війни вже сягнув 255 млрд грн. Це означає "одночасно обкрадати громадян через знецінення їхніх заощаджень та доходів у гривні", - зазначив Шевченко.

За його словами, у цьому варіанті вихід за окреслені межі - по 30 млрд грн щомісяця цього року, і 200 млрд грн на наступний рік - загрожує скочуванням країни до катастрофічної спіралі інфляції-девальвації-зарплат, яку Україна вже проходила в 90-х і від якої найбільше страждають найменш забезпечені громадяни, крах фінансової стабільності та втрата контролю над економічними процесами.

Глава Нацбанку додав, що навіть поточні 22,2% споживчої інфляції за рік – це скорочення майже на 1/4 реальних доходів громадян, а з урахуванням прогнозів її зростання до понад 30% та зниження до 20% у 2023 році за помірно-оптимістичним прогнозом НБУ означає зниження за три роки купівельної спроможності гривні майже вдвічі.
equinox
 
Повідомлень: 343
З нами з: 12.12.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:52

  Василь-Рівне написав:Україні в умовах війни з Росією, яка перейшла до формату затяжної битви на виснаження, необхідно переформатувати економічну політику. Зокрема, настав час вжити "рішучих заходів" щодо скорочення дефіциту держбюджету та збільшити фінансування скарбниці не за рахунок емісії гривні, а за рахунок інших джерел (зокрема можливого підвищення податків).

Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко у своїй колонці. "Незважаючи на непопулярність таких складних рішень, зараз як ніколи важливо, щоб уряд узяв на себе політичну відповідальність та знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету, мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – зазначив Шевченко.

За його словами, незважаючи на всі зусилля влади та партнерів, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. За підсумками року він може сягнути 25% ВВП (якщо відняти з доходів міжнародні гранти).

Оскільки міжнародні резерви НБУ не нескінченні, а безконтрольна емісія гривні небезпечна для економіки у довгостроковій перспективі, Україні потрібні рішучі заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту, заявив Шевченко.

Він не став перераховувати конкретні заходи, однак це може бути секвестр бюджету та зростання податків, про які Шевченко говорив раніше. При цьому, за словами голови НБУ, уряд також може підняти ставки щодо держзапозичень.

"Наскільки непопулярні вони (заходи. – Ред.) не виглядали, їх свідоме та контрольоване застосування є найбільш ефективним варіантом пристосування економіки до війни на виснаження та забезпечення основи для перемоги. Тому владі потрібно брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, чесно пояснюючи суспільству необхідність відповідних кроків", – вважає Шевченко.


а припиздент за емісію :lol:
У Зеленського допускають емісію від 30 до 60 мільярдів гривень на місяць за певних умов
Емісія гривні за певних умов "може спокійно складати" від 30 до 60 млрд грн на місяць.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, за збалансованості експортно-імпортних операцій, вирішенні питання з виплатою держборгу й суттєвою підтримкою міжнародних партнерів, Україна може дозволити собі емісію від 30 до 60 млрд грн на місяць.

"Це діапазон, який не створюватиме проблем. 8)
https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/16/690478/
jump
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:56

А Порошенко в 2014 был "за"? А Кравчук в 90-е?

Что значит не хочет? Тогда зачем печатает? Все эти заявления выглядят как попытка снять с себя ответсвенность за (много)кратный девал.

Кстати, обалденную КЭШ предлагает альтернативу - набраться облигаций под 25% и потом все равно напечатать мукулатуры на их погашение. Гений! И никто из них не заикнулся, что нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы. Весь потолок мысли этих клоунов это занимать и печатать, печатать и занимать.

Сегодня, если шо, под 16% купили аж на 71 млн грн)))
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 16 сер, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 26.06.11
Подякував: 76 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:07

Ну как-то так.

Министерство финансов на аукционе 16 августа разместило военных облигаций всего на 71,5 млн грн: ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.
________________________
Похоже, гастроли театра абсурда завершаются.
Ну просто не может быть такой разница между ставкой рефинанса и облигациями. Это же полный бред.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11402
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:уряд також може підняти ставки щодо держзапозичень.

Коли депозитні ставки піднімуть? Таке враження, що держбанкам (державі) гроші не потрібні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:36

  Moneta написав:нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы

наша писня гарна й нова
ScaryBee
 
Повідомлень: 165
З нами з: 27.06.22
Подякував: 52 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9866986798689869>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3101, 3102, 3103
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31026 33188273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 12:03
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11418457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22542527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (422)
16.08.2022 19:13
Ринок ОВДП (3496)
16.08.2022 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.