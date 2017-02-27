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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:39
ScaryBee написав: Moneta написав:
нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы
наша писня гарна й нова
вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.
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