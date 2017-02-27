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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9866986798689869
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:39

  ScaryBee написав:
  Moneta написав:нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы

наша писня гарна й нова


вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:55

  Moneta написав:
  ScaryBee написав:
  Moneta написав:нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы

наша писня гарна й нова


вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.

https://antikor.com.ua/articles/567529- ... itj_pensii

вот тоже тема :lol: что нужно чтобы поднять пенсии пенсам.Всё просто - принять закон чтобы кто-то брал определённого пенса и давал ему свои деньги.Помогал. :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:14

konstantin kirovograd допоможіть своїм пенсам самі, а не клацайте тут по клавіатурі
ScaryBee
 
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