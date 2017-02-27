|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:39
ScaryBee написав: Moneta написав:
нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы
наша писня гарна й нова
вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3063
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 1459 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 сер, 2022 18:55
https://antikor.com.ua/articles/567529- ... itj_pensii
Moneta написав: ScaryBee написав: Moneta написав:
нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы
наша писня гарна й нова
вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.
вот тоже тема
что нужно чтобы поднять пенсии пенсам.Всё просто - принять закон чтобы кто-то брал определённого пенса и давал ему свои деньги.Помогал.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1142
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 19:14
konstantin kirovograd допоможіть своїм пенсам самі, а не клацайте тут по клавіатурі
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31026
|33188338
|
|
|1638
|11418466
|
|
|7972
|22542536
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|