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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9866986798689869
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:30

Я так розумію, що в банках з курсами продажу по 40,00 включно голяк
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ. У Зеленського очікують на нову податкову модель найближчими місяцями
https://forbes.ua/news/u-zelenskogo-ochikuyut-priynyattya-novoi-podatkovoi-modeli-u-nayblizhchi-misyatsi-16082022-7724

«Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається «10–10–10»: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнного збору 3%. Однак водночас – майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків», – повідомив Шурма.


де реформа податкової? митниці? судової системи?
посилення відповідальності з продажними судами + доступ до інформації про банківські рахунки це просто фейл...
Востаннє редагувалось bamper в Сер 17 сер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:48

  prodigy написав:Добрий ранок
USD 40.00 40.30
EUR 40.50 41.00

В Днепре у бакса приёмка дороже Вашей продажи
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Коли депозитні ставки піднімуть? Таке враження, що держбанкам (державі) гроші не потрібні.

Держава має монополію на друк грошей і цілком може додрукувати і не паритись.
Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП https://news.finance.ua/ua/emisiya-hryv ... -misyac-op
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

обменки и во время тревоги работают, с других магазинов и т.д. всех на вулицю...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:22

  чик написав:обменки и во время тревоги работают, с других магазинов и т.д. всех на вулицю...


как сказать - не все, пришлось подождать немного на улице :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:36

Alex2007
на поскоте мимо 3х проходил - двери нараспашку, хотя моге не обслуживают...
кстати, кто постоянно отоваривается в сильпо ставьте карту вр в додаток + стали акции от мастер карт проводить. второй месяц на 4 умножают баллы за покупки. па 200-300гр. в месяц набегает.
чик
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