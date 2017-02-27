«Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається «10–10–10»: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнного збору 3%. Однак водночас – майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків», – повідомив Шурма.
де реформа податкової? митниці? судової системи? посилення відповідальності з продажними судами + доступ до інформації про банківські рахунки це просто фейл...
Востаннє редагувалось bamper в Сер 17 сер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 на поскоте мимо 3х проходил - двери нараспашку, хотя моге не обслуживают... кстати, кто постоянно отоваривается в сильпо ставьте карту вр в додаток + стали акции от мастер карт проводить. второй месяц на 4 умножают баллы за покупки. па 200-300гр. в месяц набегает.