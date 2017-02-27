«Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається «10–10–10»: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнного збору 3%. Однак водночас – майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків», – повідомив Шурма.
де реформа податкової? митниці? судової системи? посилення відповідальності з продажними судами + доступ до інформації про банківські рахунки це просто фейл...
Востаннє редагувалось bamper в Сер 17 сер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 на поскоте мимо 3х проходил - двери нараспашку, хотя моге не обслуживают... кстати, кто постоянно отоваривается в сильпо ставьте карту вр в додаток + стали акции от мастер карт проводить. второй месяц на 4 умножают баллы за покупки. па 200-300гр. в месяц набегает.
По курсу, продовжується повзучий девал, хоча валютники повідомляють, що серйозних рухів дуже мало, один роздріб працюють, але курс підростає, погано, але це війна, нічого не вдієш, форс мажор.
п.с. так, будь яка держава друкує гроші, навіть Омерика, але треба знати міру і закони економіки, в 14-му році ледь не звалилися в 90-ті, якщо б МВФ не насипав 5 ярдів в кінці весни 15-го, то полетіли би не в 4-х кратний девал, а по спіралі і нулі домальовували постійно. Тому не треба зловживати емісією, бо на виборах отримаєш резільтат Ющенка(((
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 17 сер, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.