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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9866986798689869
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:30

Я так розумію, що в банках з курсами продажу по 40,00 включно голяк
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ. У Зеленського очікують на нову податкову модель найближчими місяцями
https://forbes.ua/news/u-zelenskogo-ochikuyut-priynyattya-novoi-podatkovoi-modeli-u-nayblizhchi-misyatsi-16082022-7724

«Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається «10–10–10»: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнного збору 3%. Однак водночас – майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків», – повідомив Шурма.


де реформа податкової? митниці? судової системи?
посилення відповідальності з продажними судами + доступ до інформації про банківські рахунки це просто фейл...
Востаннє редагувалось bamper в Сер 17 сер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:48

  prodigy написав:Добрий ранок
USD 40.00 40.30
EUR 40.50 41.00

В Днепре у бакса приёмка дороже Вашей продажи
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Коли депозитні ставки піднімуть? Таке враження, що держбанкам (державі) гроші не потрібні.

Держава має монополію на друк грошей і цілком може додрукувати і не паритись.
Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП https://news.finance.ua/ua/emisiya-hryv ... -misyac-op
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

обменки и во время тревоги работают, с других магазинов и т.д. всех на вулицю...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:22

  чик написав:обменки и во время тревоги работают, с других магазинов и т.д. всех на вулицю...


как сказать - не все, пришлось подождать немного на улице :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:36

Alex2007
на поскоте мимо 3х проходил - двери нараспашку, хотя моге не обслуживают...
кстати, кто постоянно отоваривается в сильпо ставьте карту вр в додаток + стали акции от мастер карт проводить. второй месяц на 4 умножают баллы за покупки. па 200-300гр. в месяц набегает.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:44

  барабашов написав:
  prodigy написав:Добрий ранок
USD 40.00 40.30
EUR 40.50 41.00

В Днепре у бакса приёмка дороже Вашей продажи


надбавка за ризик

у нас теж йде вгору

USD 40.20 40.50
EUR 40.60 41.10
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:00

По курсу, продовжується повзучий девал, хоча валютники повідомляють, що серйозних рухів дуже мало, один роздріб працюють, але курс підростає, погано, але це війна, нічого не вдієш, форс мажор.

п.с. так, будь яка держава друкує гроші, навіть Омерика, але треба знати міру і закони економіки, в 14-му році ледь не звалилися в 90-ті, якщо б МВФ не насипав 5 ярдів в кінці весни 15-го, то полетіли би не в 4-х кратний девал, а по спіралі і нулі домальовували постійно.
Тому не треба зловживати емісією, бо на виборах отримаєш резільтат Ющенка(((
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 17 сер, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кривий Ріг
🇺🇸USD 40.50 40.65
🇪🇺EUR 40.90 41.15
Anton2112
 
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