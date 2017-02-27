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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.08.2022..........18.08.2022
дата розрахунку..............16.08.2022...........17.08.2022
Євро.................................37,033..................37,1738...+0.38%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0165 (вчера 1.0127).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.67 (вчера 106.91)
Цифра уменьшилась, но вчера получилось зафиксировать локальный максимум. На графике последние сутки выглядят просто как колебания вблизи одного уровня.
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Сибарит
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Додано: Сер 17 сер, 2022 15:00
1:6
півлярда мінус за тиждень:
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:00
Ой+ написав:
1:6
півлярда мінус за тиждень:
1 к 2!
Отримано беззворотньої допомоги майже на 4 ярда доларів, буде злито за місяць 2, арифметика дуже проста, так можна тягнути часу офердофіга(((
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:39
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