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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9867986898699870
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.08.2022..........18.08.2022
дата розрахунку..............16.08.2022...........17.08.2022
Євро.................................37,033..................37,1738...+0.38%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0165 (вчера 1.0127).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.67 (вчера 106.91)
Цифра уменьшилась, но вчера получилось зафиксировать локальный максимум. На графике последние сутки выглядят просто как колебания вблизи одного уровня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

1:6
півлярда мінус за тиждень:
НБУ протягом тижня з 8 по 12 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 93,40 млн доларів і продав 521,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 428,29 млн доларів. https://www.rbc.ua/ukr/news/situatsiya- ... 28390.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:00

  Ой+ написав:1:6
півлярда мінус за тиждень:
НБУ протягом тижня з 8 по 12 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 93,40 млн доларів і продав 521,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 428,29 млн доларів. https://www.rbc.ua/ukr/news/situatsiya- ... 28390.html

1 к 2!
Отримано беззворотньої допомоги майже на 4 ярда доларів, буде злито за місяць 2, арифметика дуже проста, так можна тягнути часу офердофіга(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:39

Запорожье
🇺🇸USD 40.55 40.75
🇪🇺EUR 41.05 41.35
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

uacoin.com.ua
USDUAH 40.40/40.60
EURUAH 40.70/41.10
GBPUAH 45.00/49.00
CHFUAH 41.00/42.00
CADUAH 30.00/33.00
EURUSD 1.0080/1.0150
PLNUAH 8.50/8.70
CZKUAH 1.20/1.50
USDTUAH 39.50/40.00
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Отримано беззворотньої допомоги майже на 4 ярда доларів

це десь задокументовано чи просто на новинних сайтах черпаєте?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:21

м2(2,25 трлн)\звр ($22 ярди) = 102грн\$

в принципі, робочий курс, як для післявоєнної економіки

це якщо усілякі МВФ та Світові банки повірять мутному офісу Зеленського і дадуть кредитного костиля.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:25

  greenozon написав:
  somilitark написав:Отримано беззворотньої допомоги майже на 4 ярда доларів

це десь задокументовано чи просто на новинних сайтах черпаєте?

Побачите по зростанню ЗВР.
Все просто як ананас(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

хочу немного рассказать из недавнего:
Киев
открыл на прошлой неделе в УкрГазе валютный депозит в пределах лимита, заявку оформили в понедельник, валюту смогли купить по своей заявке аж в среду

економическое:
по месту, где арендуем склад - продолжили работать только 30% арендаторов (тут и склады и офисы, не попа мира), оставшимся аренду скостили в половину и не торопят с оплатами. К счастью "администрация" в адеквате, т.к. есть и обратные случаи по знакомым, где не только на встречу не пошли, но и попутно рейдернули мебель-технику у небольшой продуктовой IT конторы(там похоже русня через офшорки во владельцах бизнес центра)

мои продажи упали на 60-70% в гривневом измерении, при том, что цены остались еще 2021 года (сегмент декоративного освещения). Такая торговля нерентабельна от слова совсем, а еще склад пополнять неоткуда, так что цены повышаем к економически обоснованным по мере сокращения складских остатков. На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год

Аналогичную информацию (про падение на 65-70%) озвучивал и начальник ближайшего отделения Новой Почты, на Укр.Почте ближайшей падение на 80-90%, оставшиеся скорее ОЛХ-доставка...

Держитесь
"Зима близко" (с)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 20:03

Corpocrator
Війна дорівнює біда, чіпляє усіх, когось більше, когось поки що менше, як мені на днях сказав один мудрий знайомий, що можливо через рік, ми сьогоднішні часи будемо згадувати як рай)))
somilitark
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