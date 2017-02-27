|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 сер, 2022 20:41
somilitark а дехто багатіє як в 90-і. Зараз можливостей заробити на валютному ринку значно більше ніж було в спокійні часи.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:05
Дюрі-бачі є таке, навіть я наприклад при курсі 100+ житиму набагато краще, але це не означає що хочу такої девальвації для всієї країни
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:12
Corpocrator написав:
Аналогичную информацию (про падение на 65-70%) озвучивал и начальник ближайшего отделения Новой Почты, на Укр.Почте ближайшей падение на 80-90%, оставшиеся скорее ОЛХ-доставка...
Декілька тез від спікерів з Пром, Нової Пошти, Укрпошти та USAID
— Ринок відновився на 90% по к-сті замовлень в штуках
— Середня к-сть замовлень на 1 клієнта зросла майже до 2 шт в місяць (раніше цей показник був ближче 1.4)
— Зараз як ніколи потрібно йти на закордонні ринки і продавати на міжнародних площадках (Etsy, Amazon, Alegro, Shopify і тд)
— Служби доставки сильно виручили українців і дали змогу продовжувати Е-комерсу розвиватись
— Кожен на своєму місці повинен думати, а яким я зараз маю бути бізнесом
, щоб у мене клієнт купляв
— На жаль, купівельна спроможність клієнтів зменшується, осінню буде відчутніше
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5652
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6304 раз.
- Подякували: 2822 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:31
Corpocrator написав:
На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год
Ну если деятельность за время своего существования принесла запасы всего-лишь на год на минималках, то не велика потеря. Что-то придумаете.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5015 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:49
Василь-Рівне написав: Corpocrator написав:
Аналогичную информацию (про падение на 65-70%) озвучивал и начальник ближайшего отделения Новой Почты, на Укр.Почте ближайшей падение на 80-90%, оставшиеся скорее ОЛХ-доставка...
Декілька тез від спікерів з Пром, Нової Пошти, Укрпошти та USAID
— Ринок відновився на 90% по к-сті замовлень в штуках
— Середня к-сть замовлень на 1 клієнта зросла майже до 2 шт в місяць (раніше цей показник був ближче 1.4)
— Зараз як ніколи потрібно йти на закордонні ринки і продавати на міжнародних площадках (Etsy, Amazon, Alegro, Shopify і тд)
— Служби доставки сильно виручили українців і дали змогу продовжувати Е-комерсу розвиватись
— Кожен на своєму місці повинен думати, а яким я зараз маю бути бізнесом
, щоб у мене клієнт купляв
— На жаль, купівельна спроможність клієнтів зменшується, осінню буде відчутніше
Купівельна то спроможність може й зменшується, але мізки як були набєкрєнь як у «братів» так і залишилися
Реально дебилы наши хотят на пятак гривенников набрать да горсть
Считают что если у него определённая сумма на руках в гривне, то им кланяться должны и везти новый товар в убыток и руки целовать
Не 100% таких, но идиоты запоминаются лучше
Никому не докажешь что вещь ценой 1-10кгрн требует производства зачастую в разных местах и не в нашей стране, а напечатать эти 10-50 бумажек намного проще чем пошить эту вещь в Турции к примеру и привезти в настоящий момент
Так что «покупаны-падаваны» - есть такой термин применительно к хитрому наглому и тупому жлобью, ну прямо как расейский кинематограф изображает «хАхлов» в своих патреатических одах - очень скоро окажутся как та бабка либо у корыта с гривной, либо у корытца с долларами если хватит мозгов их купить вовремя
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2478
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:08
Игорь написав: Corpocrator написав:
На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год
Ну если деятельность за время своего существования принесла запасы всего-лишь на год на минималках, то не велика потеря. Что-то придумаете.
Т.е. если "за время своего существования" не накопил и/или накопленное "запасы всего-лишь на год", а если накопленное раздал (война) почти всё, то что - сам дурак? Что имеете ввиду под словами "не велика потеря"?
Что-то, конечно, придумаем. Прекращать деятельность (в смысле работать) сейчас просто нельзя. Даже если это не приносит ожидаемых дивидендов. Иногда работаю "за так" для знакомых, малознакомых и незнакомых тоже. Кто может - заплатит, кто сейчас не может - заплатит позже, я говорю "не в последний раз видимся". Или не заплатит, не увидимся, сейчас ситуация очень сложная, у многих непредсказуемая, но им сейчас нужна моя работа/помощь.
"Запасов на жизнь на минималках на год" нет, проедаем/тратим больше, чем удаётся заработать. Просто не работать - запасы закончатся на раз-два. Наверное таких сейчас много. Что-то придумаем.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:22
барабашов написав: Василь-Рівне написав: Corpocrator написав:
Аналогичную информацию (про падение на 65-70%) озвучивал и начальник ближайшего отделения Новой Почты, на Укр.Почте ближайшей падение на 80-90%, оставшиеся скорее ОЛХ-доставка...
Декілька тез від спікерів з Пром, Нової Пошти, Укрпошти та USAID
— Ринок відновився на 90% по к-сті замовлень в штуках
— Середня к-сть замовлень на 1 клієнта зросла майже до 2 шт в місяць (раніше цей показник був ближче 1.4)
— Зараз як ніколи потрібно йти на закордонні ринки і продавати на міжнародних площадках (Etsy, Amazon, Alegro, Shopify і тд)
— Служби доставки сильно виручили українців і дали змогу продовжувати Е-комерсу розвиватись
— Кожен на своєму місці повинен думати, а яким я зараз маю бути бізнесом
, щоб у мене клієнт купляв
— На жаль, купівельна спроможність клієнтів зменшується, осінню буде відчутніше
Купівельна то спроможність може й зменшується, але мізки як були набєкрєнь як у «братів» так і залишилися
Реально дебилы наши хотят на пятак гривенников набрать да горсть
Считают что если у него определённая сумма на руках в гривне, то им кланяться должны и везти новый товар в убыток и руки целовать
Не 100% таких, но идиоты запоминаются лучше
Никому не докажешь что вещь ценой 1-10кгрн требует производства зачастую в разных местах и не в нашей стране, а напечатать эти 10-50 бумажек намного проще чем пошить эту вещь в Турции к примеру и привезти в настоящий момент
Так что «покупаны-падаваны» - есть такой термин применительно к хитрому наглому и тупому жлобью, ну прямо как расейский кинематограф изображает «хАхлов» в своих патреатических одах - очень скоро окажутся как та бабка либо у корыта с гривной, либо у корытца с долларами если хватит мозгов их купить вовремя
Мене недавно розсмішила одна харківська дама - в середині липня уточнила ціну (на той час у нас ще були довоєнні) і вчора (тобто через місяць) попросила рахунок і була дуже обурена, що за той час ми підняли ціну (по одній позиції на 7, по другій - на 10 відсотків). Десь пропала, так і не "піднялися" ми на її пару тисяч гривень.
-
L
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 19.05.08
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31031
|33190308
|
Сер 17 сер, 2022 12:02
чик
|
|1638
|11418829
|
|
|7972
|22542856
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|