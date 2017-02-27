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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 сер, 2022 20:41
somilitark а дехто багатіє як в 90-і. Зараз можливостей заробити на валютному ринку значно більше ніж було в спокійні часи.
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:05
Дюрі-бачі є таке, навіть я наприклад при курсі 100+ житиму набагато краще, але це не означає що хочу такої девальвації для всієї країни
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Декілька тез від спікерів з Пром, Нової Пошти, Укрпошти та USAID
— Ринок відновився на 90% по к-сті замовлень в штуках
— Середня к-сть замовлень на 1 клієнта зросла майже до 2 шт в місяць (раніше цей показник був ближче 1.4)
— Зараз як ніколи потрібно йти на закордонні ринки і продавати на міжнародних площадках (Etsy, Amazon, Alegro, Shopify і тд)
— Служби доставки сильно виручили українців і дали змогу продовжувати Е-комерсу розвиватись
— Кожен на своєму місці повинен думати, а яким я зараз маю бути бізнесом, щоб у мене клієнт купляв
— На жаль, купівельна спроможність клієнтів зменшується, осінню буде відчутніше
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:31
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:44
Перепрошую, не знвйшов гiлки щоби обговорювалися питання свiтового ринку.
Пiдкажiть будласка.
Тiльки но опублiкували «FOMC Minutes»!
Судячи з них, пiдсилення баксу у свiтi неминуче, вже в найближчий час.
Хто небудь торгує Америку?
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:48
Более того, если вообще принесла запасы, то не порядок. Экономисты свистят, что успешное предприятие - это у которого кредитная задолженность всё время растёт.
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:49
Купівельна то спроможність може й зменшується, але мізки як були набєкрєнь як у «братів» так і залишилися
Реально дебилы наши хотят на пятак гривенников набрать да горсть
Считают что если у него определённая сумма на руках в гривне, то им кланяться должны и везти новый товар в убыток и руки целовать
Не 100% таких, но идиоты запоминаются лучше
Никому не докажешь что вещь ценой 1-10кгрн требует производства зачастую в разных местах и не в нашей стране, а напечатать эти 10-50 бумажек намного проще чем пошить эту вещь в Турции к примеру и привезти в настоящий момент
Так что «покупаны-падаваны» - есть такой термин применительно к хитрому наглому и тупому жлобью, ну прямо как расейский кинематограф изображает «хАхлов» в своих патреатических одах - очень скоро окажутся как та бабка либо у корыта с гривной, либо у корытца с долларами если хватит мозгов их купить вовремя
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:08
Т.е. если "за время своего существования" не накопил и/или накопленное "запасы всего-лишь на год", а если накопленное раздал (война) почти всё, то что - сам дурак? Что имеете ввиду под словами "не велика потеря"?
Что-то, конечно, придумаем. Прекращать деятельность (в смысле работать) сейчас просто нельзя. Даже если это не приносит ожидаемых дивидендов. Иногда работаю "за так" для знакомых, малознакомых и незнакомых тоже. Кто может - заплатит, кто сейчас не может - заплатит позже, я говорю "не в последний раз видимся". Или не заплатит, не увидимся, сейчас ситуация очень сложная, у многих непредсказуемая, но им сейчас нужна моя работа/помощь.
"Запасов на жизнь на минималках на год" нет, проедаем/тратим больше, чем удаётся заработать. Просто не работать - запасы закончатся на раз-два. Наверное таких сейчас много. Что-то придумаем.
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:22
Мене недавно розсмішила одна харківська дама - в середині липня уточнила ціну (на той час у нас ще були довоєнні) і вчора (тобто через місяць) попросила рахунок і була дуже обурена, що за той час ми підняли ціну (по одній позиції на 7, по другій - на 10 відсотків). Десь пропала, так і не "піднялися" ми на її пару тисяч гривень.
Додано: Чет 18 сер, 2022 06:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вдогонку кину хорошую новость
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7-15 серпня 2022 року в Індонезії (м. Джокʼякарта) проходила XXXIV Міжнародна олімпіада з інформатики ІОІ-2022.
Команда України гідно виступила на цих змаганнях, отримавши 🥇🥇 2 золоті, 🥈 1 срібну та 🥉 1 бронзову медалі. Два «золота» Україна востаннє здобувала у 2005 році.
В олімпіаді брали участь 348 учасників з 90 країн світу. 🌏🌎🌍
Випускник ліцею «Політ» Навер Олег (Л-11В) виборов 🥇 золоту медаль (485.89 бала) та став найбільш титулованим українцем за всю історію виступів команди України на Міжнародних олімпіадах з інформатики 💻 - два золота та срібло за три роки участі в цих змаганнях.
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Детально
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