alibob написав:

Игорь написав: Corpocrator написав: На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год

На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год

Ну если деятельность за время своего существования принесла запасы всего-лишь на год на минималках, то не велика потеря. Что-то придумаете. Ну если деятельность за время своего существования принесла запасы всего-лишь на год на минималках, то не велика потеря. Что-то придумаете.

Т.е. если "за время своего существования" не накопил и/или накопленное "запасы всего-лишь на год", а если накопленное раздал (война) почти всё, то что - сам дурак? Что имеете ввиду под словами "не велика потеря"?Что-то, конечно, придумаем. Прекращать деятельность (в смысле работать) сейчас просто нельзя. Даже если это не приносит ожидаемых дивидендов. Иногда работаю "за так" для знакомых, малознакомых и незнакомых тоже. Кто может - заплатит, кто сейчас не может - заплатит позже, я говорю "не в последний раз видимся". Или не заплатит, не увидимся, сейчас ситуация очень сложная, у многих непредсказуемая, но им сейчас нужна моя работа/помощь."Запасов на жизнь на минималках на год" нет, проедаем/тратим больше, чем удаётся заработать. Просто не работать - запасы закончатся на раз-два. Наверное таких сейчас много. Что-то придумаем.