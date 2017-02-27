RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9869987098719872
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 06:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

alibob написав:
  Игорь написав:
  Corpocrator написав:На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год

Ну если деятельность за время своего существования принесла запасы всего-лишь на год на минималках, то не велика потеря. Что-то придумаете.



Т.е. если "за время своего существования" не накопил и/или накопленное "запасы всего-лишь на год", а если накопленное раздал (война) почти всё, то что - сам дурак? Что имеете ввиду под словами "не велика потеря"?

Что-то, конечно, придумаем. Прекращать деятельность (в смысле работать) сейчас просто нельзя. Даже если это не приносит ожидаемых дивидендов. Иногда работаю "за так" для знакомых, малознакомых и незнакомых тоже. Кто может - заплатит, кто сейчас не может - заплатит позже, я говорю "не в последний раз видимся". Или не заплатит, не увидимся, сейчас ситуация очень сложная, у многих непредсказуемая, но им сейчас нужна моя работа/помощь.

"Запасов на жизнь на минималках на год" нет, проедаем/тратим больше, чем удаётся заработать. Просто не работать - запасы закончатся на раз-два. Наверное таких сейчас много. Что-то придумаем.
Не обращайте внимания. В моем городе, запасы на минималках как раз уже закончились. Так, что Ваш результат более чем. У нас сразу остановились пром гиганты. Тысяч сто человек на 2/3 в лучшем случае. И компании вокруг всего этого промкомплекса, погибли практически, еше тыс 100. Что делать непонятно совсем. И что будет творится в городе в ноябре к примеру тоже.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:21

Несподівано, але приємний факт

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
Про це повідомляється на сайті агентства.
Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.

"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною", - йдеться у повідомленні.
Аналітики рейтингового агентства відзначають, що реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій, що перевищує мінімально необхідні 66,7%".
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5653
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6304 раз.
Подякували: 2826 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:58

Запорожье
🇺🇸USD 40.50 40.70
🇪🇺EUR 40.90 41.20
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7697
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:01

Що буде з доларом? Уповільнення інфляції в США. Нові податки для обмінників. Прогноз курсу
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 14.09.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:10

  Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?


сейчас в любую.
главное не иметь на руках свободно конверт. грн. :P
помню приехал до войны в Египет. Даю 30грн. - 1 дол. египтянину за чемодан в номер.
говорит грн. не надо - лучше тогда шоколадку.)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9869987098719872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3102, 3103, 3104
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31031 33190800
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 12:02
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11418903
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22542992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1331)
18.08.2022 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.