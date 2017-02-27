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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 06:58
alibob написав: Игорь написав: Corpocrator написав:
На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год
Ну если деятельность за время своего существования принесла запасы всего-лишь на год на минималках, то не велика потеря. Что-то придумаете.
Т.е. если "за время своего существования" не накопил и/или накопленное "запасы всего-лишь на год", а если накопленное раздал (война) почти всё, то что - сам дурак? Что имеете ввиду под словами "не велика потеря"?
Что-то, конечно, придумаем. Прекращать деятельность (в смысле работать) сейчас просто нельзя. Даже если это не приносит ожидаемых дивидендов. Иногда работаю "за так" для знакомых, малознакомых и незнакомых тоже. Кто может - заплатит, кто сейчас не может - заплатит позже, я говорю "не в последний раз видимся". Или не заплатит, не увидимся, сейчас ситуация очень сложная, у многих непредсказуемая, но им сейчас нужна моя работа/помощь.
"Запасов на жизнь на минималках на год" нет, проедаем/тратим больше, чем удаётся заработать. Просто не работать - запасы закончатся на раз-два. Наверное таких сейчас много. Что-то придумаем.
Не обращайте внимания. В моем городе, запасы на минималках как раз уже закончились. Так, что Ваш результат более чем. У нас сразу остановились пром гиганты. Тысяч сто человек на 2/3 в лучшем случае. И компании вокруг всего этого промкомплекса, погибли практически, еше тыс 100. Что делать непонятно совсем. И что будет творится в городе в ноябре к примеру тоже.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:21
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
Про це повідомляється на сайті агентства.
Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.
"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною", - йдеться у повідомленні.
Аналітики рейтингового агентства відзначають, що реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій, що перевищує мінімально необхідні 66,7%".
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:58
Запорожье
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:01
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Ірина_
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:03
Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
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Alexey_k9
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:10
Alexey_k9 написав:
Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
сейчас в любую.
главное не иметь на руках свободно конверт. грн.
помню приехал до войны в Египет. Даю 30грн. - 1 дол. египтянину за чемодан в номер.
говорит грн. не надо - лучше тогда шоколадку.)
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:47
edvardd написав:
Запорожье
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🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇺🇸USD 40.75 40.90
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:52
Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет
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UA
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Додано: Чет 18 сер, 2022 13:07
UA написав:
Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет
бо багато банків вже ох**лі і напхали доп коміссій що доллар вже не такий і соціальний, + комусь мало 50к, комусь потрібно зараз щоб переслати родічам і тд
соц депозити ніяк не перекриють попит на готівку в нинешніх реаліях
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Додано: Чет 18 сер, 2022 13:09
UA написав:
Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет
ну может у народа кончились лимиты по соц доллару
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