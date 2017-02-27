Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
Про це повідомляється на сайті агентства.
Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.
"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною", - йдеться у повідомленні.
Аналітики рейтингового агентства відзначають, що реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій, що перевищує мінімально необхідні 66,7%".
Приятно, конечно.
Все понимают, что оснований для этого пока нет. Экономика продолжает полностью зависеть от внешних вливаний. И отдавать полученное ранее нет никакой возможности.
О каком возврате может вообще идти речь, если без регулярной внешней помощи экономика страны посыпется через пару месяцев.
Причина понятна - война.
Но Фитч мог бы и не передергивать так уж внаглую.