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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:13
Василь-Рівне написав:
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
Про це повідомляється на сайті агентства.
Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.
"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною", - йдеться у повідомленні.
Аналітики рейтингового агентства відзначають, що реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій, що перевищує мінімально необхідні 66,7%".
Приятно, конечно.
Все понимают, что оснований для этого пока нет. Экономика продолжает полностью зависеть от внешних вливаний. И отдавать полученное ранее нет никакой возможности.
О каком возврате может вообще идти речь, если без регулярной внешней помощи экономика страны посыпется через пару месяцев.
Причина понятна - война.
Но Фитч мог бы и не передергивать так уж внаглую.
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antey1969
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:31
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.08.2022..........19.08.2022
дата розрахунку...............17.08.2022...........18.08.2022
Євро..................................37,1738................37,2177
...+0.12%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0178
(вчера 1.0165).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.61
(вчера 106.67)
Вторые сутки топчемся на месте.
Вчера на МБ снова наблюдался всплеск предложения. До выкупа в резервы дело не дошло, но объем продажи оказался значительно меньше привычного.
antey1969 написав:
О каком возврате может вообще идти речь, если без регулярной внешней помощи экономика страны посыпется через пару месяцев.
Причина понятна - война.
Но Фитч мог бы и не передергивать так уж внаглую.
Однако регулярная внешняя помощь присутствует. Я не могу назвать передергиванием то, что этот факт учитывается при назначении рейтинга.
Понятно, что все рейтинги очень условны, но их близость к реалиям зависит от того, насколько полон набор учитываемых факторов. Нам не присвоили рейтинг А, то, что присвоили, вполне отражает реалии.
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Сибарит
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:45
Сибарит написав:
Вчера на МБ снова наблюдался всплеск предложения. До выкупа в резервы дело не дошло, но объем продажи оказался значительно меньше привычного.
це звісно цікаво, але від кого спалах? продаж юрособами чи просто кабмін продає щодня допомогу від союзників для направлення грн на казначейський рахунок?
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R12
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Додано: Чет 18 сер, 2022 15:06
J написав: UA написав:
Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет
ну может у народа кончились лимиты по соц доллару
20 банків із 68 пропонує акцію 50К
20*50К = 1М в місяць
якщо цього замало то в нас країна мільйонерів
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greenozon
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Додано: Чет 18 сер, 2022 15:52
antey1969 написав:
Но Фитч мог бы и не передергивать так уж внаглую.
Це на роиси так підгорає чи що?
Так, Америка не ідеальна, але руцький світ це взагалі червона чума і суцільна біда, людиноненависницька держава, яка тільки і вміє що брехати і знищувати усе разумне і живе, а амери це демократія і розквіт, це наші колеги і друзі, партнери в боротьбі з ворогами.
Тому не треба заздрити, з нами Бог і Америка, цього достатньо для перемоги, саме зараз народжується Ненька, саме зараз Україна відкинула всі нав'язані комплекси меншовартості, скоро ми розквітнемо як Південна Корея, а незадоволені тільки і будуть бризкати отрутою.
По курсу, щось не зрозуміле коіться, наче шаленого попиту немає, але курс пре як танк в гору
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somilitark
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:18
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.50 40.70
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇺🇸USD 40.75 40.90
🇪🇺EUR 41.10 41.40
🇺🇸USD 40.70 40.85
🇪🇺EUR 40.90 41.20
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edvardd
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:23
Alexey_k9 написав:
Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
в еврозоне по инфляции опять рекорд - уже 8.9%.
имхо евро уйдет на 0.9-0.95 в ближайшие полгода.
дно возможно на ~0,85 застанем в среднесроке.
Востаннє редагувалось Moneta
в Чет 18 сер, 2022 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:26
somilitark написав:
з нами Бог і Америка
это шедевр
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:26
greenozon написав: J написав: UA написав:
Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет
ну может у народа кончились лимиты по соц доллару
20 банків із 68 пропонує акцію 50К
20*50К = 1М в місяць
якщо цього замало то в нас країна мільйонерів
але максимальну надійність мають лише 5 з них,
в інших лотерея результат якої треба чекати 3 місяці
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J
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