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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 сер, 2022 16:50
Вело написав: somilitark написав:
з нами Бог і Америка
это шедевр
гарний приклад безглуздя
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:54
Вело написав:Moneta
А шо вы скажете про российский рубль?
без підтримки Америки фубль би вже був в обігу у Харкові та Одесі, а Київ був би другим Миколаєвим зараз
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zerocool
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:56
zerocool написав: Вело написав:Moneta
А шо вы скажете про российский рубль?
без підтримки Америки фубль би вже був в обігу у Харкові та Одесі, а Київ був би другим Миколаєвим зараз
если ба да кабы. Без сговора ОПЕК вы бы сейчас щи хлебали.
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Вело
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:57
Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП.
...
После такой новости как-то сама собой вспомнилась притча о миллиардере и чистильщике обуви.
Похоже, миллиардеры давно все поняли, надежда теперь только на чистильщиков.
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antey1969
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:02
greenozon написав: J написав: UA написав:
Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет
ну может у народа кончились лимиты по соц доллару
20 банків із 68 пропонує акцію 50К
20*50К = 1М в місяць
якщо цього замало то в нас країна мільйонерів
А можна оголосити список цієї 20-ки?
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QNE
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:15
antey1969 написав:
Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП.
...
После такой новости как-то сама собой вспомнилась притча о миллиардере и чистильщике обуви.
Похоже, миллиардеры давно все поняли, надежда теперь только на чистильщиков.
абсолютно ні про що. Хто хотів, той купив в моно.
Мільярдери в Монако.
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ScaryBee
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:23
antey1969 написав: Василь-Рівне написав:
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
Приятно, конечно.
Все понимают, что оснований для этого пока нет. Экономика продолжает полностью зависеть от внешних вливаний. И отдавать полученное ранее нет никакой возможности.
рейтинг складається на підставі об'єктивних даних, а не суб'єктивного що всі все розуміють. Реструктуризацію зробили, значить загрози дефолту немає. Скоро і В отримаємо.
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ScaryBee
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:29
somilitark написав:
По курсу, щось не зрозуміле коіться, наче шаленого попиту немає, але курс пре як танк в гору
А що незрозуміло? Якщо друкувати стільки, скільки озвучено, то всі підстави для росту. На перших порах можливо був деякий оптимізм, очікували і допомогу від Заходу в гігантських розмірах і репарації від агресора, то зараз тверезіше оцінюють ситуацію. Хто втратив 40% на грн, то зараз намагається врятувати решту нахомяченого. Можливо зразу на початку війни чисто технічно така можливість була менша - нерозривні депо і тд. Спіраль інфляції легше запустити ніж потім стримати.
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Ой+
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:49
Вітаю шановне панство! Мелітополь:
$ 42/44
€ 44/47
Сьогодні розрахувався з постачальниками з Одеси: неприємно здивував їхній курс 41.13 за $. Але все одно дешевше ніж у нас.
У Запоріжжі на виїзді з міста є хаб. Нещодавно арештували за хабарі місцеву верхівку. Вони грабували громадян, які виїздили на окуповану територію на 2 млн грн щодня! Але головне, що з їхньою допомогою зникло десь 20 вагонів з гуманітарною допомогою. Сумно....
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knoppixx
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