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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9871987298739874
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:02

  greenozon написав:
  J написав:
  UA написав:Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет

ну может у народа кончились лимиты по соц доллару

20 банків із 68 пропонує акцію 50К
20*50К = 1М в місяць
якщо цього замало то в нас країна мільйонерів

А можна оголосити список цієї 20-ки?
QNE
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:15

  antey1969 написав:Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП.
...
После такой новости как-то сама собой вспомнилась притча о миллиардере и чистильщике обуви.
Похоже, миллиардеры давно все поняли, надежда теперь только на чистильщиков.

абсолютно ні про що. Хто хотів, той купив в моно.
Мільярдери в Монако.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:23

  antey1969 написав:
  Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Приятно, конечно.
Все понимают, что оснований для этого пока нет. Экономика продолжает полностью зависеть от внешних вливаний. И отдавать полученное ранее нет никакой возможности.

рейтинг складається на підставі об'єктивних даних, а не суб'єктивного що всі все розуміють. Реструктуризацію зробили, значить загрози дефолту немає. Скоро і В отримаємо.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:По курсу, щось не зрозуміле коіться, наче шаленого попиту немає, але курс пре як танк в гору

А що незрозуміло? Якщо друкувати стільки, скільки озвучено, то всі підстави для росту. На перших порах можливо був деякий оптимізм, очікували і допомогу від Заходу в гігантських розмірах і репарації від агресора, то зараз тверезіше оцінюють ситуацію. Хто втратив 40% на грн, то зараз намагається врятувати решту нахомяченого. Можливо зразу на початку війни чисто технічно така можливість була менша - нерозривні депо і тд. Спіраль інфляції легше запустити ніж потім стримати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:49

Валютный рынок у контексті ДС

Вітаю шановне панство! Мелітополь:
$ 42/44
€ 44/47
Сьогодні розрахувався з постачальниками з Одеси: неприємно здивував їхній курс 41.13 за $. Але все одно дешевше ніж у нас.
У Запоріжжі на виїзді з міста є хаб. Нещодавно арештували за хабарі місцеву верхівку. Вони грабували громадян, які виїздили на окуповану територію на 2 млн грн щодня! Але головне, що з їхньою допомогою зникло десь 20 вагонів з гуманітарною допомогою. Сумно....
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:04

Дивiться у бiк доллара.
Евро, Фунт та iн.- ризики!

USD iндекс зростатиме.

Надзвичайна напруга навколо свiтових Iндексiв.
Можливо все.

Особлива увага - до Энергодару.
Обережно!!!
Blink
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:14

  greenozon написав:
  J написав:
  UA написав:Народ не верит в социальный доллар (50 000 грн)?
Курс растет

ну может у народа кончились лимиты по соц доллару

20 банків із 68 пропонує акцію 50К
20*50К = 1М в місяць
якщо цього замало то в нас країна мільйонерів


Доброго вечора! А які 20 банків це пропонує з нормальними тарифами? Я знаю 6 (укрексім, газ, отп, тас, акорд, альянс). Заздалегідь дякую
bumerr
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:16

  ScaryBee написав:
  antey1969 написав:
  Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Приятно, конечно.
Все понимают, что оснований для этого пока нет. Экономика продолжает полностью зависеть от внешних вливаний. И отдавать полученное ранее нет никакой возможности.

рейтинг складається на підставі об'єктивних даних, а не суб'єктивного що всі все розуміють. Реструктуризацію зробили, значить загрози дефолту немає. Скоро і В отримаємо.

Шутку об объективных данных понял. Но вот по поводу "скоро В" - звучит жидковато.
Если сказать "А, и без промедления" - будет веселее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:50

  QNE написав:А можна оголосити список цієї 20-ки?


  bumerr написав:Доброго вечора! А які 20 банків це пропонує з нормальними тарифами? Я знаю 6 (укрексім, газ, отп, тас, акорд, альянс). Заздалегідь дякую

обсуждение тут: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В первом посте там ссылка на таблицу с условиями
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 19:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?
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