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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 сер, 2022 20:13
antey1969 написав:
Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП.
...
Добре пещерним людям, нічого не знають, нічого не розуміють, но роблять "висновки".
В Приват24 все робиться на протязі доби, і продаж теж, котирування змініюються щоденно, вже рік таке.
Механізація і спрощення, діджиталізація, на роиси немає такого?
Це добре, унітаз хоть бачили як виглядає?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:16
pilker написав:
говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?
Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:55
somilitark написав: pilker написав:
говорят шо приватовские терминалы сегодня не принимали пятисотки. кто в теме почему ?
Що за вкиди, сьогодні декілька одиниць отримав, причому дуже поношеними старого зразка 2006-го року, про що це говорить?
Дефолт обвал чи кредитний рейтинг знову знизять?
получили и получили. хотя не понял - получали в терминале ? еще раз повторю инфа - шо не принимали.
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pilker
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Додано: Чет 18 сер, 2022 21:04
pilker Взагалі є гілка привату.
Але особисто впихував сьогодні півпачки Сковорідок без проблем, хоча нерідко термінали випльовують якусь купюру отриману в банкоматі привату.
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